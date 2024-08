Volleyballerinnen starten mit Sieg in die EM-Qualifikation

Die deutschen Volleyballerinnen sind auch ohne einige Leistungsträgerinnen mit einem souveränen Sieg in die EM-Qualifikation gestartet. Das Team von Bundestrainer Alexander Waibl siegte in der Schweiz 3:0 (38:36, 25:18, 25:9). Erfolgreichste Angreiferin war Anastasia Cekulaev mit 20 Punkten.

Camilla Weitzel, Pia Kästner, Monique Strubbe, Lena Stigrot und Hanna Orthmann standen Waibl nicht zur Verfügung. Das zweite EM-Qualifikationsspiel steht am Donnerstag (18.00 Uhr) in Schwerin gegen Finnland an. Die letzten beiden Partien der Gruppe A finden im kommenden Jahr statt.

Um sich für die EM-Endrunde zu qualifizieren, muss das deutsche Team entweder Gruppenerster werden oder zu den fünf besten Gruppenzweiten gehören. Das Turnier wird 2026 in Aserbaidschan, Tschechien und Schweden gespielt.