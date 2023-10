Backa Topola - SC Freiburg: Übertragung der Europa League 2023/24 live im Free-TV und Stream

In der Europa League 2023/24 steht das Spiel zwischen Backa Topola und SC Freiburg an. Hier finden Sie Infos rund um Übertragung im TV, Stream, Uhrzeit und Termin.

Seit 1971 existiert die Europa League, welche nach der UEFA Champions League als der zweitbedeutendste Clubwettbewerb im europäischen Fußball angesehen wird. Zu den erfolgreichsten Mannschaften in der Geschichte der Europa League gehören unter anderem Sevilla, Juventus, Liverpool und Atletico Madrid.

Auch in der Saison 2023/24 stehen viele europäische Mannschaften auf dem Fußballfeld gegenüber. Das Spiel zwischen TSC Bačka Topola und SC Freiburg steht an. Zum zweiten Mal in aufeinanderfolgenden Saisons hat der SC Freiburg erfolgreich die Qualifikation für die UEFA Europa League gemeistert. Doch in der vorherigen Spielzeit endete ihr Lauf im Achtelfinale gegen das starke Juventus Turin aus Italien, nachdem sie eine beeindruckende Gruppenphase absolviert hatten. Um in die nächste Runde einzuziehen, muss Freiburg zuerst die Gruppenphase überstehen. Das wird allerdings alles andere als einfach. Der SC Freiburg trifft einerseits auf West Ham United, die im Jahr 2022 Halbfinalisten der Europa League waren und in der Premier League spielen. Andererseits stehen Begegnungen gegen den griechischen Rekordmeister auf dem Spielplan. Darüber hinaus ist der Europa-League-Neuling TSC Bačka Topola aus Serbien eine große Unbekannte in dieser Gruppe.

Hier finden Sie Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV oder Stream des anstehenden Spiels zwischen TSC Bačka Topola und SC Freiburg, sowie einen Live-Ticker zur Europa League 2023/24.

Termin und Uhrzeit der Europa League 2023/24: TSC Bačka Topola - SC Freiburg

Am dritten Spieltag der Gruppenphase tritt der SC Freiburg auswärts gegen TSC Bačka Topola an. Das Spiel wird am Donnerstag, dem 26. Oktober, um 18.45 Uhr angepfiffen.

Europa League 2023/24: TSC Bačka Topola - SC Freiburg - Übertragung im TV oder Stream?

Die Übertragungsrechte für die Europa-League-Saison 2023/24 hat die RTL-Gruppe, die die Spiele auch im Live-Stream auf RTL+ anbieten. Auch das Spiel zwischen TSC Bačka Topola und SC Freiburg wird über RTL+ am 26. Oktober 2023 um 18.45 Uhr zum Streamen zur Verfügung stehen. In einem Abo-System haben Sie die Möglichkeit zwischen mehreren Paketen des Anbieters zu wählen und die Möglichkeit ihr Abo monatlich zu kündigen. Das günstigste Paket kostet 6,99 Euro. Weitere Informationen zu den Abo-Paketen bei RTL+ finden Sie auf der Website des Anbieters. Hier finden Sie eine Übersicht der Infos des anstehenden Spiels:

Spiel: TSC Bačka Topola - SC Freiburg , dritter Spieltag der Gruppenphase der Europa League 2023/34

- , dritter Spieltag der der 2023/34 Datum: 26. Oktober 2023

26. Oktober 2023 Uhrzeit : 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: TSC Arena in Backa Topola / Serbien

TSC Arena in Backa / Übertragung im TV : ---

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: TSC Bačka Topola - SC Freiburg

Unser Live-Ticker stellt Ihnen zuverlässig und kostenlos alle Informationen zu Toren, Karten und weiteren Spielereignissen zur Verfügung. Der bedeutendste Vorteil dabei ist, dass Sie auf diese Weise gleichzeitig mehrere Spiele verfolgen können.

Bilanz der Vereine: TSC Bačka Topola - SC Freiburg

Tatsächlich hatten die Vereine bisher keine Begegnungen, so dass keine Bilanz aufgestellt werden kann. Am 26. Oktober stehen sich die Mannschaften TSC Bačka Topola und SC Freiburg zum ersten Mal auf dem Spielfeld gegenüber.