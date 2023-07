Fahrlehrer überträgt Fahrstunde live im Internet

Bei einem Fahrlehrer aus Ostfildern dürfen die Schüler nicht kamerascheu sein. Den Motor wieder abgewürgt? Die Kamera hält drauf.

Das Internet ist voll von kuriosem Zeug. Damit sind nicht nur die gefühlten Trilliarden Katzenvideos gemeint. Selbst wenn die Kicker des TSV Untersöchering ihr Testspiel gegen den FC Obersöchering live übertragen, finden sich Zuschauer. Im Schwabenland hat nun ein Fahrlehrer sein Auto in ein rollendes Studio mit Kameras, Antennen, Routern und Mikrofonen verwandelt und überträgt seinen Unterricht live im Internet.

Die Zuschauer können Fabian Schittenhelm aus Ostfildern auf der Streaming-Plattform Twitch bei der Arbeit zuschauen. Eine Kamera filmt nach vorn. Eine weitere ist in den Innenraum gerichtet, damit die Zuschauerinnen den Gesichtsausdruck von Lehrer und Schüler verfolgen können, wenn der Motor zum dritten Mal abgewürgt wird. Über die dritte Kamera kann man beobachten, wie die Insassen im Auto dahinter aufs Lenkrad trommeln. Außerdem können Zuschauer über eine Chatfunktion Fragen stellen. Wer nicht gefilmt werden will, bei dem bleibt die Kamera aus.

Präsenz von Fahrschulen in Social Media sei grundsätzlich positiv

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg sieht die Präsenz von Fahrschulen in den sozialen Medien grundsätzlich positiv. "Dass heute eine Fahrschule an Social Media nicht mehr vorbeikommt, das ist unbestritten", sagte der erste Vorsitzende Jochen Klima der Deutschen Presse-Agentur. Die Fahrschüler von Schittenhelm bekommen es angeblich gar nicht mehr mit, meinte eine Fahranfängerin. Sie blende es komplett aus und fokussiere sich nur auf das Fahren. Eine Spontan-Umfrage in unserer Redaktion ergab ein gegenteiliges Stimmungsbild. Das unmissverständliche Urteil einer Kollegin: "Wenn man mich bei den ersten Fahrstunden auch noch gefilmt hätte, wäre ich sofort ausgestiegen."

