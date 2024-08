Badminton bei Olympia 2024: Termine, Zeitplan und Übertragung

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 beherbergt die Arena Porte de la Chapelle, auch Adidas Arena genannt, insgesamt fünf Wettbewerbe im Badminton. Davon sind zwei Einzelwettbewerbe für Damen und Herren, während drei Doppelwettbewerbe in den Kategorien Herren- und Damendoppel, sowie eine Mixed-Version stattfinden werden. Insgesamt werden 172 Athleten an diesen Wettbewerben teilnehmen.

Doch wann genau finden die einzelnen Termine von Badminton bei den Olympia-Sommerspielen 2024 statt? Wie sieht der Zeitplan aus? Und wo werden die Begegnungen übertragen? Hier finden Sie es heraus.

Badminton bei Olympia 2024: Die Übertragung im Free-TV

Fans von Olympia können sich freuen, denn da Warner Bros. Discovery die Rechte für die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 besitzt, werden alle Wettkämpfe auf Eurosport 1 im Free-TV gezeigt. So werden natürlich auch die Termine für Badminton auf Eurosport 1 zu sehen sein. Auch im ZDF und auf ARD können Sie einige Spiele schauen, da die öffentlich-rechtlichen Sender Teillizenzen für die Übertragung von Olympia 2024 ergattern konnten. Einen Teil der Badmintonspiele übertragen also auch ARD und ZDF:

Samstag, 27. Juli 2024: Vorrunde Frauen und Männer (ab 8.30 Uhr) in der ARD

Sonntag, 28. Juli 2024: Vorrunde Frauen und Männer (ab 8.30 Uhr) im ZDF

Mittwoch, 31. Juli 2024: Vorrunde Frauen und Männer (ab 8.30 Uhr) in der ARD

Donnerstag, 1. August 2024: Achtelfinale Einzel, Frauen (ab 18.30 Uhr) im ZDF

Donnerstag, 1. August 2024: Halbfinale Doppel Mixed (ab 19.30 Uhr) im ZDF

Freitag, 2. August 2024: Halbfinale Frauen Doppel (ab 8.30 Uhr) in der ARD

Samstag, 3. August 2024: Viertelfinale Einzel, Frauen (ab 8.30 Uhr) im ZDF

Samstag, 3. August 2024: Finale Doppel, Frauen im ZDF

Sonntag, 4. August 2024: Halbfinale Einzel Frauen in der ARD

Montag, 5. August 2024: Spiel um Platz 3 Einzel, Frauen (ab 9.45 Uhr) im ZDF

Montag, 5. August 2024: Finale Einzel, Frauen (ab 10.55 Uhr) im ZDF

Montag, 5. August 2024: Spiel um Platz 3 Einzel, Männer (ab 14.30 Uhr) im ZDF

Montag, 5. August 2024: Finale Einzel, Männer (ab 15.40 Uhr) im ZDF

So können Sie Badminton bei den Olympischen Sommerspielen 2024 im Stream sehen

Neben der Free-TV-Variante auf Eurosport 1, bietet Warner Bros. Discovery auch einen Live-Stream aller Wettkämpfe der diesjährigen Olympischen Spiele auf Discovery+ an. Um darauf zu zugreifen, benötigen Sie aber ein Abonnement bei diesem Streaminganbieter. Aktuell kostet die werbefreie Variante 5,99 Euro im Monat. Für 3,99 Euro im Monat können Sie außerdem die werbeunterstützende Version schauen. Neben der Rubrik Badminton werden natürlich die Übertragungen auch aller anderen Wettkämpfe im Live-Stream von Discovery+ für Sie bereitgestellt.

Auch die ARD und das ZDF bieten Ihnen die Möglichkeit, alle Wettkämpfe, die im TV übertragen werden, gleichzeitig über ihre jeweiligen Live-Streams ihrer Mediatheken zu schauen. Darüber hinaus werden online auch einzelne Wettkämpfe, die im TV-Programm keinen Platz finden, gestreamt. Dazu gehören beim Badminton:

Die Termine im Zeitplan von Badminton bei Olympia 2024

Der Zeitplan von Olympia 2024 kündigt es an: Die Wettkämpfe in der Rubrik Badminton beginnen am 27. Juli und enden am 5. August 2024. Über zehn verschiedene Termine hinweg finden die Einzel- und Doppelwettbewerbe der Damen und Herren, sowie im Mixed statt. Hier die einzelnen Termine, die sich laut Veranstalter im Falle von Aus- und Notfällen verändern könnten:

Samstag, 27. Juli 2024

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

9.20 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

16.30 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

22.00 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

22.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

22.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

Sonntag, 28. Juli 2024

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

19.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

19.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

22.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

Montag, 29. Juli 2024

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

8.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

9.20 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

9.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

9.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

19.30 Uhr: Mixed Doppel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

21.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

22.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

Dienstag, 30. Juli 2024

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

9.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

10.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

14.00 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: M Damen Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Doppel Gruppenphase

20.20 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Damen Doppel Gruppenphase

21.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

21.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

22.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

Mittwoch, 31. Juli 2024

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

8.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

9.20 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

10.10 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

11.00 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.00 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.50 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

14.50 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

15.40 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

16.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Damen Einzel Gruppenphase

19.30 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Herren Einzel Gruppenphase

20.20 Uhr: Mixed Doppel Viertelfinale

21.10 Uhr: Mixed Doppel Viertelfinale

21.10 Uhr: Mixed Doppel Viertelfinale

21.30 Uhr: Mixed Doppel Viertelfinale

Donnerstag, 1. August 2024

8.30 Uhr: Damen Doppel Viertelfinale

8.30 Uhr: Damen Doppel Viertelfinale

8.30 Uhr: Damen Doppel Viertelfinale

9.40 Uhr: Herren Einzel Achtelfinale

9.40 Uhr: Herren Einzel Achtelfinale

9.40 Uhr: Damen Doppel Viertelfinale

13.00 Uhr: Herren Doppel Viertelfinale

13.00 Uhr: Herren Doppel Viertelfinale

13.00 Uhr: Herren Doppel Viertelfinale

14.10 Uhr: Herren Einzel Achtelfinale

14.10 Uhr: Herren Einzel Achtelfinale

14.10 Uhr: Herren Doppel Viertelfinale

15.20 Uhr: Herren Einzel Achtelfinale

18.30 Uhr: Damen Einzel Achtelfinale

18.30 Uhr: Damen Einzel Achtelfinale

18.30 Uhr: Damen Einzel Achtelfinale

19.30 Uhr: Damen Einzel Achtelfinale

19.30 Uhr: Damen Einzel Achtelfinale

19.30 Uhr: Mixed Doppel Halbfinale

20.30 Uhr: Mixed Doppel Halbfinale

Freitag, 2. August 2024

8.30 Uhr: Damen Doppel Halbfinale

9.40 Uhr: Damen Doppel Halbfinale

10.50 Uhr: Herren Doppel Halbfinale

12.00 Uhr: Herren Doppel Halbfinale

15.00 Uhr: Mixed Doppel Spiel um Platz 3

16.00 Uhr: Mixed Doppel Finale

17.40 Uhr: Herren Einzel Viertelfinale

18.50 Uhr: Herren Einzel Viertelfinale

20.00 Uhr: Herren Einzel Viertelfinale

21.00 Uhr: Herren Einzel Viertelfinale

Samstag, 3. August 2024

8.30 Uhr: Damen Einzel Viertelfinale

9.40 Uhr: Damen Einzel Viertelfinale

10.50 Uhr: Herren Einzel Viertelfinale

12.00 Uhr: Damen Einzel Viertelfinale

15.00 Uhr: Damen Doppel Spiel um Platz 3

16.10 Uhr: Damen Doppel Finale

Sonntag, 4. August 2024

8.30 Uhr: Damen Einzel Halbfinale

9.40 Uhr: Damen Einzel Halbfinale

10.50 Uhr: Herren Einzel Halbfinale

12.00 Uhr: Herren Einzel Halbfinale

15.00 Uhr: Herren Doppel Spiel um Platz 3

16.10 Uhr: Herren Doppel Finale

Montag, 5. August 2024

9.45 Uhr: Damen Einzel Spiel um Platz 3

10.55 Uhr: Damen Einzel Finale

14.30 Uhr: Herren Einzel Spiel um Platz 3

15.40 Uhr: Herren Einzel Finale

Sieger von Badminton bei den Olympischen Spielen 2020

Im Herreneinzelwettbewerb gewann Viktor Axelsen aus Dänemark bei den Olympischen Spielen 2020. Bei den Damen war Chen Yufei aus der Volksrepublik China diejenige, die die goldene Medaille mit nach Hause nehmen konnte. Im Herrendoppel konnten Lee Yang und Wang Chi-lin aus der Republik China die goldene Medaille gewinnen, während bei den Damen Greysia Polii und Apriyani Rahayu aus Indonesien siegen konnten. Auch bei der Rubrik Mixed ging die goldene Medaille in die Volksrepublik China, als Wang Yilu und Huang Dongping das Match gewannen.