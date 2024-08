Heiratsantrag bei Olympia löst Begeisterung in China aus

Der Heiratsantrag an die chinesische Badmintonspielerin Huang Yaqiong bei den Olympischen Spielen hat in ihrem Heimatland für Begeisterungsstürme gesorgt. «Ein Diamantring wurde gerade zur diesjährigen Medaillentabelle hinzugefügt», lautet eine der am meisten geteilten Kommentare auf der Online-Plattform Weibo, wo das Thema weit über 100 Millionen Klicks erzielte.

Kurz nach ihrem Finalsieg im Mixed-Doppel am Freitag hatte die Athletin Haung Yaqiong von ihrem Freund Liu Yuchen, ebenfalls Badmintonspieler für das chinesische Team, einen Heiratsantrag erhalten. Vor laufenden Kameras ging Liu auf die Knie und holte einen Ring hervor. Die 30-jährige Huang reagierte mit Freudentränen. Die Athletin vom «glücklichsten Tag» ihres Lebens.