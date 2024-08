Bahnradrennen bei Olympia 2024: Zeitplan, Termine, Übertragung

Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden in Paris statt. Vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 werden Athletinnen und Athleten in über 40 verschiedenen Disziplinen um olympisches Gold kämpfen - oder um einen Platz auf dem Treppchen. Dabei gibt es im Bereich Radsport mit BMX Freestyle, BMX Race, Mountainbike, Straßenrennen und eben Bahnradrennen einige Disziplinen im Angebot. Mit einer 120 Jahre alten Geschichte bei Olympia blickt man auf eine lange Tradition des Bahnradsports zurück.

An welchen Terminen finden die Bahnradrennen bei den Olympischen Spielen 2024 statt? Wie sieht der Zeitplan aus und wie steht es mit Übertragung im Free-TV oder Live-Stream? In diesem Übersichtsartikel haben wir alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.

Bahnradrennen bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Wie der Zeitplan der Olympischen Sommerspiele verrät, finden alle Entscheidungen im Bahnradrennen zwischen Montag, dem 5. August 2024 und Sonntag, dem 11. August 2024 - dem letzten Wettkampftag - statt. Damit können sich Fans auf eine Woche voll mit Bahnradsport freuen, denn: an jedem Tag wird es Rennen geben.

In der nachfolgenden Übersicht können Sie alle Termine auf einem Blick entnehmen:

Montag, 5. August 2024:

17.00 Uhr: Damen Team Sprint Qualifikation

17.27 Uhr: Herren Teamverfolgung Qualifikation

18.55 Uhr: Damen Team Sprint Erste Runde

19.09 Uhr: Herren Team Sprint Qualifikation

19.46 Uhr: Damen Team Sprint Plätze 7-8

19.49 Uhr: Damen Team Sprint Plätze 5-6

19.53 Uhr: Damen Team Sprint Finale - Bronze

19.58 Uhr: Damen Team Sprint Finale - Gold

Dienstag, 6. August 2024:

17.30 Uhr: Damen Teamverfolgung Qualifikation

18.59 Uhr: Herren Team Sprint Erste Runde

19.14 Uhr: Herren Teamverfolgung Erste Runde

19.55 Uhr: Herren Team Sprint Plätze 7-8

19.58 Uhr: Herren Team Sprint Plätze 5-6

20.02 Uhr: Herren Team Sprint Finale - Bronze

20.07 Uhr: Herren Team Sprint Finale - Gold

Mittwoch, 7. August 2024:

12.45 Uhr: Herren Sprint Qualifikation

13.26 Uhr: Damen Keirin Erste Runde

13.52 Uhr: Damen Teamverfolgung Erste Runde

14.30 Uhr: Herren Sprint Runde der letzten 64

15.10 Uhr: Damen Keirin Hoffnungsläufe

15.30 Uhr: Herren Sprint Runde letzten 64 Hoffnungsläufe

17.30 Uhr: Herren Sprint Runde der letzten 32

18.04 Uhr: Herren Teamverfolgung Plätze 7-8

18.10 Uhr: Herren Teamverfolgung Plätze 5-6

18.25 Uhr: Herren Teamverfolgung - Bronze

18.33 Uhr: Herren Teamverfolgung - Gold

18.42 Uhr: Herren Sprint Runde letzten 32 Hoffnungsläufe

18.57 Uhr: Damen Teamverfolgung Finale - Gold

19.38 Uhr: Herren Sprint Achtelfinale

20.14 Uhr: Herren Sprint Achtelfinale Hoffnungsläufe

Donnerstag, 8. August 2024

17.00 Uhr: Herren Omnium Scratch 1/4

17.18 Uhr: Damen Keirin Viertelfinale

17.38 Uhr: Herren Omnium Zeitfahren 2/4

18.01 Uhr: Herren Sprint Viertelfinale - Rennen 1

18.15 Uhr: Damen Keirin Halbfinale

18.25 Uhr: Herren Omnium Ausscheidungsfahren 3/4

18.47 Uhr: Herren Sprint Viertelfinale - Rennen 2

19.01 Uhr: Damen Keirin Finale - Plätze 7-12

19.11 Uhr: Damen Keirin Finale

19.18 Uhr: Herren Sprint Viertelfinale-Entscheidung

19.27 Uhr: Herren Omnium Punktefahren 4/4

20.04 Uhr: Herren Sprint Plätze 5-8

Freitag, 9. August 2024

14.00 Uhr: Damen Sprint Qualifikation

14.41 Uhr: Herren Sprint Halbfinale - Rennen 1

14.48 Uhr: Damen Sprint Runde der letzten 64

15.29 Uhr: Herren Sprint Halbfinale - Rennen 2

15.38 Uhr: Damen Sprint Runde letzten 64 Hoffnungsläufe

15:52 Uhr: Herren Sprint Halbfinale - Entscheidung

18.00 Uhr: Herren Sprint Finale - Rennen 1

18.09 Uhr: Damen Madison Finale

19.02 Uhr: Herren Sprint Finale - Rennen 2

19.10 Uhr: Damen Sprint Runde der letzten 32

19.38 Uhr: Herren Sprint Finale - Entscheidung

19.58 Uhr: Damen Sprint Runde letzten 32 Hoffnungsläufe

Samstag, 10. August 2024

17.00 Uhr: Damen Sprint Achtelfinale

17.19 Uhr: Herren Keirin Erste Runde

17.50 Uhr: Damen Sprint Achtelfinale Hoffnungsläufe

17.59 Uhr: Herren Madison Finale

19.07 Uhr: Damen Sprint Viertelfinale - Rennen 1

19.21 Uhr: Herren Keirin Hoffnungsläufe

19.49 Uhr: Damen Sprint Viertelfinale - Rennen 2

20.14 Uhr: Damen Sprint Viertelfinale - Entscheidung

11.00 Uhr: Damen Omnium Scratch 1/4

11.22 Uhr: Damen Sprint Halbfinale - Rennen 1

11.29 Uhr: Herren Keirin Viertelfinale

11.50 Uhr: Damen Sprint Halbfinale - Rennen 2

11.57 Uhr: Damen Omnium Zeitfahren 2/4

12.18 Uhr: Damen Sprint Halbfinale - Entscheidung

12.25 Uhr: Damen Sprint Plätze 5-8

12.29 Uhr: Herren Keirin Halbfinale

12.45 Uhr: Damen Sprint Finale - Rennen 1

12.53 Uhr: Damen Omnium Ausscheidungsfahren 3/4

13.15 Uhr: Damen Sprint Finale - Rennen 2

13.23 Uhr: Herren Keirin Finale - Plätze 7-12

13.32 Uhr: Herren Keirin Finale

13.44 Uhr: Damen Sprint Finale - Entscheidung

13.56 Uhr: Damen Omnium Punktefahren 4/4

Dabei finden alle Rennen finden im Vélodrome National in Paris statt.

So läuft die Übertragung beim Bahnradrennen: Olympia 2024

Die Rechte für die Übertragung der Olympischen Sommerspiele sicherte sich das US-amerikanische Medienunternehmen Warner Bros. Discovery. Was bedeutet das für Fans und Interessierte, die Olympia 2024 mitverfolgen möchten? Wettkämpfe werden live und in voller Länge im Free-TV bei Eurosport 1 gezeigt. Zudem werden Entscheidungen auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein. ARD und ZDF haben für die Olympischen Spiele 2024 Sublizenzen erhalten, die es ihnen erlauben, einzelne Spiele zu übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich während Olympia täglich ab und senden an insgesamt neun Tagen bis zu 17 Stunden live. Details zu den einzelnen Sendeterminen der verschiedenen Sportarten, einschließlich des Bahnradrennens, finden Sie im ARD- und ZDF-Programm. Auch die Webseite von Eurosport 1 zeigt die verschiedenen Sendetermine der Rubriken auf.

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen wird es auch möglich sein, die Wettkämpfe des Bahnradrennens online im Live-Stream mitzuverfolgen. Gemäß der Rechtevergabe werden diese vom Streaming-Dienst discovery+ gezeigt. Zusätzlich gibt es auf den Mediatheken der ARD und des ZDF, Sportschau.de und Sportstudio, weitere Live-Streams - auch für Wettkämpfe, die nicht im Free-TV gezeigt werden.

Bahnradrennen bei Olympia 2024: Die Sieger von Tokio 2021

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Länder, die sich in den verschiedenen Rennen im Bahnradsport bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio über Medaillen freuen konnten.

Damen Keirin: Niederlande (Gold), Neuseeland (Silber), Kanada (Bronze)

Damen Madison: Vereinigtes Königreich (Gold), Dänemark (Silber), Russian Olympic Committee (Bronze)

Damen Omnium: Vereinigte Staaten (Gold), Japan (Silber), Niederlande (Bronze)

Damen Sprint: Kanada (Gold), Ukraine (Silber), Hong Kong (Bronze)

Damen Team Sprint: China (Gold), Deutschland (Silber), Russian Olympic Committee (Bronze)

Damen Teamverfolgung: Deutschland (Gold), Vereinigtes Königreich (Silber), Vereinigte Staaten (Bronze)

Herren Keirin: Vereinigtes Königreich (Gold), Malaysia (Silber), Niederlande (Bronze)

Herren Madison: Dänemark (Gold), Vereinigtes Königreich (Silber), Frankreich (Bronze)

Herren Omnium: Vereinigtes Königreich (Gold), Neuseeland (Silber), Italien (Bronze)

Herren Sprint: Niederlande (Gold), Niederlande (Silber), Vereinigtes Königreich (Bronze)

Herren Team Sprint: Niederlande (Gold), Vereinigtes Königreich (Silber), Frankreich (Bronze)

Herren Teamverfolgung: Italien (Gold), Dänemark (Silber), Australien (Bronze)