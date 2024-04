Baller League: Spielplan und Teams in den Final Four

Die Baller League ist offiziell gestartet. Hier erfahren Sie alles rund um die Teams, ihre Manager und den Spielplan der neuen Hallenfußball-Liga.

Kritik am modernen Profifußball gibt es mehr als genug. Nicht selten ärgern sich Kritiker über die enormen Gehälter der Spieler und die viele Vereinspolitik. Oft wird angeführt, dass die Bundesliga nicht mehr viel mit dem Fußball zu tun habe, den man selbst als Kind auf dem heimischen Bolzplatz gespielt hat.

Für all diese Kritiker haben die beiden Ex-Weltmeister Lukas Podolski und Mats Hummels nun eine Alternative ins Leben gerufen. Die von ihnen gegründete Baller League ist eine nach den altbekannten Bolzplatz-Regeln funktionierende Hallenfußball-Liga. In dieser spielen die Kontrahenten auf einem 50x29 Meter Platz so, wie es viele aus der eigenen Kindheit kennen.

Das Credo "zurück zu den Wurzeln" zieht sich aber nicht durch alle Regeln der Liga. Auch eine Reihe an Sonderregeln machen den Charakter der Baller League aus. So sind z.B. neben der Stammbesetzung pro Spiel auch zwei Wildcard-Spieler vorgesehen. Ein weitere Unterschied zum Kicken auf dem Bolzplatz: Es gibt eine Übertragung der Baller League live im TV oder Stream.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Bayerischer Fußball-Verband

Wie viele Spiele werden in der neuen Hallenfußball-Liga gespielt? Wie viele Spieltage gibt es? Welche Teams treten in der Baller League gegeneinander an? Alle Infos rund um die Teams und den Spielplan der Liga finden Sie hier.

Baller League: Teams und Teammanager

Die neue Fußball-Liga hat sich einige bekannte Gesichter gesucht, um die Teams zu managen. Darunter befinden sich Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen - von Profi-Fußballern bis hin zu Videospiel-Streamern. Selbst Musiker wie der Rapper Kontra K sind mit dabei.

Jedes Team hat eine eigene Identität. Diese Identitäten sind laut den Veranstaltern der Liga "angelehnt an die großen Fankulturen Deutschlands". Zusammen setzt sich jede Mannschaft aus den anfangs von den Teamcoaches ausgewählten neun Stammspielern sowie den beiden Wildcard-Spielern, die bei jeder Begegnung wechseln können.

Die Spieler wurden in einem Draft-System auf die Teams verteilt. Bewerben konnten sich Hobby-Kicker ebenso wie Ex-Profis. Unter anderem sind Marcel Heller (MSV Duisburg, Darmstadt 98) und Christian Clemens (1. FC Köln, Schalke 04) in der Baller League mit dabei.

Folgende Teams inklusive ihrer Teammanager sind Teil der neuen Liga:

Streets United ( Lukas Podolski und Alisha Lehmann )

( und ) Las Ligas Ladies ( Jule Brand und Selina Cerci )

( und ) Käfigtiger ( Kevin Prince Boateng und Diyan Acar)

( und Diyan Acar) Protatos ( Lars Holzschneider und Lucas Kutting)

( und Lucas Kutting) VFR Zimbos ("Gamebrother" Simon Schildgen und "Tisi Schubech" Simon Bechtold & Timo Schulz )

("Gamebrother" und "Tisi Schubech" & ) Golden XI ( Ana Maria Markovic und Christoph Kramer )

( und ) Hardstuck Royale ("Trymacs" Maximilian Stemmler )

("Trymacs" ) Beton Berlin ( Felix Lobrecht und Kontra K)

( und Kontra K) Gönrgy Allstars (" Montana Black" Marcel Eris und "UnsympathischTV" Sascha Heiliger )

(" Black" und "UnsympathischTV" ) Calcio Berlin ("Calcio Berlin", dazu gehören Nico Heymer , Christoph Kröger und Niklas Levinsohn )

("Calcio Berlin", dazu gehören , und ) Hollywood United ( Max Kruse und Jens "Knossi" Knossalla )

( und ) Eintracht Spandau ( Hans Sarpei und "HandOfBlood" Maximilian Knabe )

Baller League: Spielplan der neuen Liga

Die Baller League ist offiziell am 22. Januar in den ersten Spieltag gestartet. Davor fand am 15. Januar der Draft der Teams statt. An insgesamt elf Spieltagen wird nun um den Einzug ins Finale gespielt. Dabei tritt jedes Team nur ein einziges Mal gegen jede der anderen Mannschaften an - eine Revanche ist also höchstens in der Finalrunde möglich. Hier wird schon klar: Der Ablauf der Baller League unterscheidet sich deutlich vom Spielplan der Bundesliga und dem Spielplan der 2. Liga.

Das Finale selbst gestaltet sich als ein Kampf der Final-Four. Im Gegensatz zu den übrigen Spielen der Baller League soll das große Finale jedoch nicht in einer Halle, sondern in einem Bundesliga-Stadion stattfinden. Um welches Stadion es sich dabei handelt, wurde jedoch bislang noch nicht bekanntgegeben. Bis zum Finale werden die Spiele alle in der MOTORWORLD Köln ausgetragen.

Das ist der Spielplan der Baller League 2024:

Spieltag 1 (Montag, 22. Januar):

18:40 Uhr: Gönrgy Allstars vs. Hardstuck Royale

Royale 19.30 Uhr: Protatos vs. Käfigtiger

20.30 Uhr: Beton Berlin vs. Golden XI

vs. Golden XI 21.30 Uhr: Las Ligas Ladies vs. VFR Zimbos

Ladies vs. 22.20 Uhr: Eintracht Spandau vs. Calcio Berlin

23.10 Uhr: Hollywood United vs. Streets United

Spieltag 2 (Montag, 29. Januar)

18.40 Uhr: Gönrgy Allstars vs. Calcio Berlin

19.30 Uhr: Las Ligas Ladies vs. Golden XI

Ladies vs. Golden XI 20.30 Uhr: Hollywood United vs. Käfigtiger

21.30 Uhr: Protatos vs. Streets United

22.20 Uhr: VFR Zimbos vs. Beton Berlin

vs. 23.10 Uhr: Eintracht Spandau vs. Hardstuck Royale

Spieltag 3 (Montag, 5. Februar)

18.40 Uhr: Gönergy Allstars - Streets United

19.30 Uhr: Hollywood United - Golden XI

20.30 Uhr: Eintracht Spandau - VFR Zimbos

21.30 Uhr: Hardstuck Royale - Protatos

Royale - Protatos 22.20 Uhr: Beton Berlin - Calcio Berlin

- Calcio Berlin 23.10 Uhr: Käfigtiger - Las Ligas Ladies

Spieltag 4 (Montag, 12. Februar)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. Käfigtiger FC

FC 19.30 Uhr: Protatos vs. Las Ligas Ladies

Ladies 20.30 Uhr: Streets United vs. Golden XI

21.30 Uhr: Calcio Berlin vs. Hardstruck Royale

22.20 Uhr: VFR Zimbos vs. Beton Berlin

vs. 23.10 Uhr: Eintracht Spandau vs. Hollywood United

Spieltag 5 (Montag, 19. Februar)

18.40 Uhr: Eintracht Spandau vs. Beton Berlin

19.30 Uhr: Käfigtiger vs. Streets United

20.30 Uhr: Protatos vs. Hollywood United

21.30 Uhr: Calcio Berlin vs. Las Vegas Ladies

22.10 Uhr: VFR Zimbos vs. Hardstuck Royale

23.10 Uhr: Gönrgy Allstars vs. Golden XI.

Spieltag 6 (Montag, 26. Februar)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. Eintracht Spandau

19.30 Uhr: Las Ligas Ladies vs. Hardstuck Royale

20.30 Uhr: Streets United vs. VFR Zimbos

21.30 Uhr: Protatoes vs. Golden XI

22.10 Uhr: Beton Berlin vs. Hollywood United

23.10 Uhr: Calcio Berlin vs. Käfigtiger

Spieltag 7 (Montag, 4. März)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. VFR Zimbos

19.30 Uhr: Hardstuck Royale vs. Beton Berlin

20.30 Uhr: Käfigtiger vs. Golden XI

21.30 Uhr: Streets United vs. Protatoes

22.20 Uhr: Eintracht Spandau vs. Las Ligas Ladies

23.10 Uhr: Calcio Berlin vs. Hollywood United

Spieltag 8 (Montag, 11. März)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. Protatoes

19.30 Uhr: Beton Berlin vs. Käfigtiger

20.30 Uhr: VFR Zimbos vs. Calcio Berlin

21.30 Uhr: Hollywood United vs. Hardstuck Royale

22.20 Uhr: Eintracht Spandau vs. Golden XI

23.10 Uhr: Las Ligas Ladies vs. Streets United

Spieltag 9 (Montag, 18. März)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. Beton Berlin

19.30 Uhr: Streets United vs. Hardstuck Royale

Royale 20.30 Uhr: Eintracht Spandau vs. Käfigtiger

21.30 Uhr: Calcio Berlin vs. Protatos

22.20 Uhr: VfR Zimbos vs. Golden XI

vs. Golden XI 23.10 Uhr: Las Ligas Ladies vs. Hollywood United

Spieltag 10 (Montag, 25. März)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. Hollywood United

19.30 Uhr: Streets United vs. Calcio Berlin

20.30 Uhr: Beton Berin vs. Las Ligas Ladies

Berin vs. Ladies 21.30 Uhr: Protatos vs. Eintracht Spandau

22.20 Uhr: Hardstuck Royale vs. Golden XI

Royale vs. Golden XI 23.10 Uhr: VfR Zimbos vs. Käfigtiger

Spieltag 11 (Montag, 1. April)

18.40 Uhr: Göngry Allstars vs. Las Ligas Ladies

Ladies 19.30 Uhr: Hollywood United vs. VfR Zimbos

20.30 Uhr: Streets United vs. Eintracht Spandau

21.30 Uhr: Beton Berin vs. Protatos

Berin vs. Protatos 22.20 Uhr: Hardstuck Royale vs. Käfigtiger

Royale vs. 23.10 Uhr: Calcio Berlin vs. Golden XI

Final-Four (Montag, 8. April)