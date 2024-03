Baller League: Regeln und Übertragung live im TV oder Stream

Die "Baller League" findet von Januar bis April statt. Hier erfahren Sie wie und wo die Spiele im TV oder Stream übertragen werden und wie die Regeln lauten.

Die Baller League ist die neueste Art des Wettbewerbs im Fußball. 2024 wird die neue Liga zum ersten Mal ausgetragen. Ideengeber und Initiatoren der neuen Art des Fußballs sind die beiden Weltmeister Mats Hummels ( Borussia Dortmund) und Lukas Podolski. Am Ende des Jahres 2023 kündigten sie die Baller League an. Los ging es Ende Januar bevor im April dann das große Finale stattfindet. Insgesamt wird das neue Format laut Spielplan und der Teamaufstellung der Baller League in elf Spieltagen mit der Teilnahme von zwölf Mannschaften gespielt. Der Austragungsort "Motorworld" in Köln, ein Hangar in Podolskis Heimatstadt, bietet Platz für bis zu 4.000 Besucher. Dort man die Spiele live vor Ort verfolgen. Doch auch von Zuhause aus haben Sie die Möglichkeit, mit dabei zu sein.

Hier finden Sie Informationen rund um Übertragung der Baller League live im TV oder Stream sowie zu den Regeln des neuen Fußball-Formats.

Baller League: Übertragung live im TV und Stream

Offizieller Starttermin der Baller League war der 22. Januar 2024. Der voraussichtliche Termin für das Finale ist der 8. April 2024. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Spiele in Köln live zu verfolgen, gibt es eine Alternative: Die Baller League wird auch im Free-TV und Stream übertragen. Prosieben Maxx zeigt die Spiele, die zur Primetime um 20.15 Uhr stattfinden, live im Fernsehen. Welche Spiele dann genau auf Prosieben Maxx gezeigt werden, können Sie dann kurzfristig im Senderprogramm nachschauen.

Aber nicht nur im TV haben Sie die Option, die Spiele zu schauen. Auch als Live-Stream werden die Partien der Baller League übertragen. Und während die Übertragung der Bundesliga 2023/24 und auch die Übertragung der 2. Liga vor allem auf den klassischen Kanälen geschieht, werden alle Spiele der Baller League kostenlos auf den Plattformen Twitch, YouTube und TikTok gezeigt. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal begrüßt der Veranstalter die Zuschauer zu einer neuen Ära des Fußballs. Über die offiziellenTwitch- und TikTok -Accounts können Sie alle Spiele der Kleinfeld-Liga auch live verfolgen. Außerdem hat auch die ran-Mediathek auf der Streamingplattform Joyn die Rechte des Fußball-Turniers der neuen Art. Dort finden Sie immer montags die Spiele im Live-Stream oder alternativ auch in der ran-App.

Baller League: Das sind die Regeln

Die Baller League, initiiert von Mats Hummels und Lukas Podolski, ist eine Indoor-Kleinfeld-Liga, in der 6 vs. 6 nach eigenen Regeln gespielt wird. Jedes Team wird von einem prominenten Manager aus Sport oder Unterhaltung angeführt. Auf einem Indoor-Kleinfeld spielen die vielfältigen Teams gegeneinander. Jede Mannschaft hat einen Prominenten als einen von zwei Managern und setzt sich aus verschiedenen interessanten Persönlichkeiten zusammen. Darunter befinden sich bekannte Fußballer wie Kevin Prince Boateng, Christoph Kramer und die Nationalspielerin Jule Brand.

Die Spiele dauern zwei Mal 15 Minuten. An jedem Spieltag werden genau sechs Matches ausgetragen, sodass am Ende jeder der elf Spieltage jede Mannschaft einmal gegen jede andere gespielt hat. Laut Spielplan der Baller League steht jeden Montag ein Spieltag an, während am 8. April das Final Four ausgetragen wird, bei dem die besten vier Teams der Liga um den Gesamtsieg kämpfen.

Jedes Team besteht aus elf Spielern - neun davon wurden am Draft Day ermittelt, zwei weitere können an jedem Spieltag als Wildcards in die Teams berufen werden. Die Spielzeit wird nur bei schweren Verletzungen gestoppt. Zusätzlich gibt es pro Halbzeit eine "Challenge" – eine Regel, die das Spiel beeinflusst und von den Zuschauern mitbestimmt werden kann.

Hier finden Sie die Regeln der Baller League 2024 im Überblick: