Die große Kunst, ein gutes Ballkind zu sein

Sie sind die kleinen Stars bei großen Tennisturnieren: die Ballkinder. Immer aufmerksam, schnell und diszipliniert sorgen sie dafür, dass die Profis rechtzeitig ihre Bälle für den Aufschlag bekommen oder ihnen das Handtuch gereicht wird, wenn sie es benötigen. Auch beim international besetzten ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open vergangene Woche auf der Anlage des TC Augsburg waren zahlreiche Ballkinder im Einsatz, die für ihr professionelles Auftreten viel Lob erhielten. Vivien Settele (13), Albert Mühlbauer (10) und Valentin Braunwalder (9) gehörten zu jenen 45 Buben und Mädchen, die eine Ferienwoche dafür opferten, von morgens bis abends auf dem Tennisplatz zu stehen. Teils bei sengender Hitze, teils bei Regen und Wind, aber immer bei bester Stimmung.

Jeweils fünf oder sechs Kinder waren bei den Schwaben Open jeweils für ein Match auf den drei Courts eingeteilt, ein Ballkind in jeder Ecke sowie ein oder zwei am Netz. Rund 30 Minuten dauerten die Einsätze, bei denen sie zügig die Bälle einsammelten und auf die entsprechenden Positionen verteilten. „Zu den Spielern werden die Bälle geworfen, zu den anderen Ballkindern werden sie gerollt“, zitiert Christina Rueß eine der wichtigsten Regeln. Sie und ihre Kollegin Aurelia Gunst arbeiten seit knapp drei Jahren im TC Augsburg als Koordinatorinnen der Ballkinder.

Ballkinder sind vor allem während der Tiebreaks gefordert

Während des Turniers brachten die jungen Frauen die Spielpläne der Profis mit den Einsatzzeiten der Kinder so zusammen, dass jedes Match optimal besetzt war. „Manche Kinder vestehen sich schon sehr sehr gut, so dass wir tatsächlich versuchen, sie nicht zusammen einzusetzen, nicht dass sie zu viel Spaß und zu wenig Konzentration haben“, versuchen Rueß und Gunst ein perfektes Mittelmaß in der Besetzung hinzubekommen. Denn so lernen die Einsteiger optimal, was auf dem Platz zu beachten ist und wie die Kommunikation untereinander funktioniert. „Gerade ein Netzkind, das logistisch mitdenkt, ist super wertvoll für uns. Und davon haben wir einige“, schwärmt Aurelia Gunst.

Albert Mühlbauer und Valentin Braunwalder gehören dazu. Sie sind bereits Routiniers im Ballkinder-Geschäft, beide waren neben den vorherigen Auflagen des Challenger-Turniers auch schon für die Zweitligamannschaft des TC Augsburg im Einsatz, bei den Schwaben Open wissen sie also genau, was zu tun ist. „Am schwersten ist es im Tiebreak, da wechselt der Aufschlag sehr schnell, da muss man genau aufpassen“, erzählt Valentin.

Auch für die Ballkinder gibt es Trainingseinheiten

Vor dem ATP-Turnier stehen für die Ballkinder mehrere Trainingseinheiten an. Bei TCA würden sich spielende Mitglieder auch immer gern für ein Probe-Match zur Verfügung stellen, berichtet Christina Rueß, sodass die Kinder den „Ernstfall“ üben können. Klappen die Abläufe, folgen schnell die ersten Einsätze. „Am Anfang war ich schon sehr aufgeregt“, berichtet etwa Vivien Settele, die bei den Schwaben Open ihre Premiere als Ballkind feierte. „Aber dann war es super und ich war täglich mehrmals im Einsatz.“ So konnte sie schnell die Scheu vor der neuen Aufgabe ablegen. Die meisten Kinder beim TCA sind ohnehin Wiederholungstäter.

Die Spieler seien schließlich alle durchweg sehr nett zu den Ballkindern, bestätigen Christian Rueß und Aurelia Gunst. Angenommen wird jeder und jede, alle Kinder, die sich ernsthaft dafür interessieren, versichern sie. Tenniskenntnisse seien natürlich von Vorteil, schließlich müssen die Kinder die Zählweise kennen und das Spiel über die komplette Dauer konzentriert verfolgen, um keine Fehler zu machen. Die Jüngste bei den Schwaben Open war sieben Jahre alt, der älteste 24 Jahre. „Wenn die Kinder älter werden, wechseln sie dann oft auch zu den Linienrichtern. Das ist für uns zwar ein bisschen traurig, wenn wir unsere guten Ballkinder verlieren“, erzählt Christina Rueß schmunzelnd. Aber so gehe die erfolgreiche Karriere auf den Courts eben weiter.

Sportlichkeit und Disziplin sind Voraussetzung

Zu Beginn jeder Tennissaison sucht der Verein seine neuen Ballkinder. Viel läuft über private Empfehlungen oder Anfragen. „Wir verschicken dann vor jeder neuen Tennissaison die Formulare, wer Ballkind werden will. Wir nehmen wirklich jedes Kind gern, weil wir wirklich viele brauchen“, berichtet die 18-jährige Aurelia Gunst. „Wir haben keine Altersgrenze, aber man muss bedenken, die Kinder müssen schon sehr lange auf dem Platz stehen.“ Deshalb seien eine gewisse körperliche Kondition und Interesse am Tennis ausschlaggebend. Sportlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, Disziplin, Reaktionsfähigkeit und ein gutes Auge helfen bei diesem Job, der über die Turniertage hinweg eine Herausforderung für Körper und Geist sei. „Es ist für alle ziemlich anstrengend, den ganzen Tag in der Sonne zu stehen und sich nicht zu bewegen zu dürfen. Und dann wieder ganz schnell zu rennen“, schildert Christian Rueß die Anforderungen.

Bei den Schwaben Open funktionierten einmal mehr alle Abläufe ohne Beanstandungen. Am Ende der sieben Turniertage waren Aurelia Gunst und Christina Rueß voll des Lobes für ihre eifrigen Schützlinge, die selbst auch hin und wieder Eigeninitiative ergriffen und die mitunter sehr individuellen Wünsche der Spieler unverzüglich bedienen konnten. „Wir sind da so stolz auf unsere Ballkinder, wenn wir sehen, wie sie selbst mitdenken und ihren Job gut erledigen“, schwärmt Rueß. Nun ist die Saison aber so gut wie abgeschlossen. Erst im nächsten Frühjahr machen sie und ihre Kollegin sich dann wieder auf die Suche – nach Interessenten, die die Kunst erlernen wollen, ein gutes Ballkind im Profitennis zu sein.