In Nordkoreas Staatsfernsehen gibt es die Tottenham Hotspurs nicht zu sehen

Die englische Premier League ist die prominenteste Fußball-Liga der Welt. Nirgendwo sonst wird so viel Geld gezahlt, nirgendwo sonst – hier mag es einen kausalen Zusammenhang geben – spielen so viele Stars. Und überall auf der Welt, von Hanoi bis Hawaii, fiebern die Fußball-Fans mit. Auch in Nordkorea wird der englische Fußball so heiß wie Frittenfett gehandelt, wie nun ein Bericht des Mirror belegt. Allerdings gelten im Reich von Diktator Kim Jong-un auch für Fußball-Übertragungen eigene Regeln.

Denn die Premier League mag schön und gut sein – wer es mit den Tottenham Hotspurs hält, hat Pech. Denn Spiele des Londoner Klubs gibt es im nordkoreanischen Staatssender KCTV nicht zu sehen, wie der Mirror mit Bezugnahme auf das Forschungsprojekt „38 North“ berichtet. Der Grund dafür trägt kurze Hosen, schießt regelmäßig Tore für die Spurs und hat dummerweise einen südkoreanischen Pass: Heung-Min Son. Erfolgreiche Südkoreaner passen nicht ins Narrativ der überlegenen nordkoreanischen Nation. Der FC Brentford ist wegen seines Verteidigers Kim Ji-Soo ebenso betroffen wie Wolverhampton, für das Hee-Chan Hwang im Sturm spielt.

Wegen Heung-Min Son: Nordkorea zeigt keine Spiele von Tottenham

Ein Landesfürst, der ungeliebte Kicker von den TV-Übertragungen aussperrt – ist das am Ende auch ein Modell für andere Staaten? Es hat ja so mancher irgendein Hühnchen mit so manchem Kicker oder Klub zu rupfen. In Dortmund streikte sich Ousmane Dembele einst vom BVB zum FC Barcelona – unvergessen und deswegen ein klarer Fall für einen Bannstrahl des treulosen Tempodribblers. Bedeutet: Paris St. Germain, für das Dembele mittlerweile aufläuft, kann gerne Tore schießen – in Nordrhein-Westfalen existiert PSG schlichtweg nicht. Und was ist eigentlich mit Juan Bernat, der immer noch der alleinige Schuldige für jede Art von Bayern-Krise ist? Spielt mittlerweile beim FC Getafe. Zack, gibt es im Freistaat nicht mehr zu sehen. Ohnehin hat Landesvater Markus Söder ja seine Probleme mit den (oder dem) Grünen. Da darf es im bayerischen Fernsehen auch keine TV-Bilder von Werder Bremen oder Wolfsburg geben. Beide Teams setzen ja auf die Farbe Grün im Vereinslogo – ein No-Go unter Maggus I.

Fußball ist in Nordkorea zudem ein Vergnügen, auf das man lange warten muss: Die Spiele werden meist mit einer Verzögerung von vier Monaten gezeigt – und sehr wahrscheinlich hat das dortige Staatsfernsehen eine Gemeinsamkeit mit vielen Studenten-WGs hierzulande. Denn anstatt eines legalen TV-Vertrags´sind die Spiele ohne Lizenz zu sehen, die Bilder werden aus den Untiefen des Internets gefischt. Aber das ist eine andere Geschichte.