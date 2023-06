Los Angeles Angels gelingt 25:1-Sieg in der MLB

Das Baseball-Team Los Angeles Angels hat den dritthöchsten Sieg der MLB-Geschichte seit 1900 eingefahren.

Die Angels gewannen bei den Colorado Rockies mit sage und schreibe 25:1.

Dabei stellten die Angels diverse besondere Marken auf. So erzielten mit Mike Trout, Brandon Drury und Matt Thaiss im dritten Inning drei Spieler direkt nacheinander einen Homerun. Allein in diesem Inning erzielte das Team aus Los Angeles 13 Punkte, im vierten Inning folgten acht weitere. 21 Runs in zwei aufeinander folgenden Innings waren nur 1894 den Pittsburgh Pirates gelungen.

"Ich glaube nicht, dass ich schon jemals Teil von so etwas war", sagte Angels-Profi Mickey Moniak, der bei all seinen fünf Auftritten am Schlagmal erfolgreich war. "Es folgte ein Schlag nach dem anderen, und die Qualität der Schläge war unglaublich."

(dpa)