Wenn der Sohn am Vater gemessen wird

Beruflich in die Fußstapfen des Vaters zu treten, ist schon für all diejenigen Sprösslinge schwer, die dies nicht im Licht der Öffentlichkeit tun. Sei es in dem Bemühen, einmal die heimische Bäckerei, den Spenglerbetrieb oder die Anwaltskanzlei zu übernehmen oder sich generell auf dem Spezialgebiet des Familienoberhaupts zu bewähren. Gelingt dies, kann wohl kein Papa verhehlen, wie stolz er ist, wenn der Sohnemann Erfolg hat. Bei prominenten Sportlern verhält es sich da nicht anders. Erschwerend kommt bei ihnen allerdings hinzu, dass die ganze Welt zusieht, wie der Sohn mit der Bürde des berühmten Namens umgeht.

Denn da liegt die Messlatte oft zu hoch. Betrachtet man ihre prominenten Väter, ist beispielsweise bei den jungen Fußballern Enzo Zidane (2. spanische Liga) und Romeo Beckham (3. amerikanische Liga) noch viel Luft nach oben. Charlie Woods hat im Schatten des großen Tigers seine Golfkarriere erst gar nicht ernsthaft begonnen, Mick Schumacher den Formel-1-Zirkus nach nur drei Jahren ohne Podestplatz wieder verlassen. Der eine ernüchtert von 15 Majorsiegen seines Vaters auf der PGA Tour, der andere erdrückt vom übermächtigen Vermächtnis eines Michael Schumacher mit sieben WM-Titeln und 91 Formel-1-Siegen.

Bronny James spielt mit Vater LeBron James im NBA-Team

Natürlich gibt es auch herzerwärmende Geschichten. Etwa die von Bronny, dem Sohn von Basketball-Star LeBron James, der es als erster NBA-Spieler geschafft hat, mit seinem Vater im gleichen Team zu spielen. Ob James Junior einmal an die Qualitäten des großen LeBron heranreichen wird, muss er trotzdem noch unter Beweis stellen.

Generell liegt der prominente Nachwuchs aber natürlich nicht falsch in der Vermutung, dass dank der vererbten Gene ein gewisses Talent für jegliche Art von Sport im eigenen Körper schlummert. Dieses hat auch Jaden Agassi für sich entdeckt – mit einem smarten Kniff, durch den sich jeder Vergleich mit dem legendären Vater verbietet. Jaden spielt Baseball. Nicht Tennis, wie einst Papa Andre, der acht Grand-Slam-Titel gewonnen hat und 101 Wochen die Nummer eins der Welt war. Nur nebenbei sei erwähnt, dass Mama Steffi Graf gleich noch dreimal erfolgreicher war.

Jaden Agassi spielt im deutschen Baseball-Nationalteam

Eine Tenniskarriere schien also fast vorgezeichnet. Doch Jaden entschied sich für Baseball und ist dort so erfolgreich, dass er als gebürtiger Amerikaner mit deutschem Pass nun in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde. Sportliches Ziel ist die WM-Qualifikation. Sein prominenter Nachname sei dabei keine Bürde, versicherte er einmal. Schließlich beachte der 23-Jährige einen wertvollen Tipp seiner Eltern. „Harte Arbeit schlägt Talent, wenn das Talent nicht hart arbeitet“, hätten sie ihn gelehrt. Ein nicht unbedeutender Rat an alle Sprösslinge, die ihren Vätern nacheifern.