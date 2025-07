Auf diesen Wechsel von LeBron James warten die Fans

Die NBA-Offseason 2025 ist geprägt von Spekulationen rund um LeBron James. Der 40-Jährige hat zwar offiziell seine Spieleroption für die Saison 2025/26 bei den Los Angeles Lakers gezogen und damit den Ruhestand weiter aufgeschoben, doch der Name James fällt weiterhin in diversen Trade-Gerüchten. Sein Agent Rich Paul stellte kürzlich klar: „LeBron fordert keinen Trade“. Dennoch ließ er durchblicken, dass man offen für Gespräche sei, sollte sich die sportliche Perspektive in Los Angeles nicht verbessern.

In der Vergangenheit betonte LeBron James wiederholt, dass Titelambitionen für ihn höchste Priorität haben. Laut US-Medien sollen insbesondere vier Teams konkretes Interesse an einem Spielertausch signalisiert haben. Vor allem eine dieser Mannschaften lässt die LeBron-Fanherzen höher schlagen: die Cleveland Cavaliers. Das Gerücht einer potenziellen Rückkehr an den Ort, an dem alles begann, sorgt natürlich für Schlagzeilen – wenngleich es dazu widersprüchliche Berichte gibt.

LeBron James verfügt über eine seltene Klausel

Fakt ist: James verfügt über eine No-Trade Klausel – eine Seltenheit in der NBA – und entscheidet somit selbst, ob und wohin er wechseln möchte. Sein Vertrag läuft bis 2026 bei einem Jahresgehalt von rund 52,6 Millionen US-Dollar. Vorgeschlagene Tauschgeschäfte sind bisher rein hypothetisch.

Die Lakers haben bisher keine konkreten Gespräche geführt, auch ein Buyout ist kein Thema. Somit bleibt LeBron James wohl vorerst ein Laker. Doch wie lange noch – das hängt weniger vom Management ab, als von seiner eigenen Entscheidung. Klar ist: Sollte sich die Titelfähigkeit des Teams nicht schnell verbessern, könnten neue Diskussionen schon vor der Trade-Deadline im Frühjahr 2026 aufkommen.