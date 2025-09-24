Ausgleich in den Playoffs: Sabally stark bei Phoenix-Sieg

Satou Sabally hat die Phoenix Mercury mit einer starken Leistung zum Ausgleich in den WNBA-Playoffs geführt. Gegen die favorisierten Minnesota Lynx holte Phoenix auswärts ein 89:83 nach Verlängerung. Sabally kam dabei auf 24 Punkte, keine andere Basketballerin hatte eine bessere Ausbeute. Dazu verbuchte die Berlinerin neun Rebounds und eine Vorlage. Phoenix lag zwischenzeitlich mit 20 Punkten in Rückstand und brauchte 4,3 Sekunden vor Schluss einen Dreier zum Ausgleich. In der Verlängerung übernahm das Team der deutschen Nationalspielerin dann die Kontrolle.

«Wir haben Selbstvertrauen. Wir haben die ganze Saison schon gekämpft, du kannst ein Basketballspiel nicht einfach aufgeben», sagte Sabally. «Nach der Halbzeit habe ich dran geglaubt», ergänzte sie - und berichtete von einer deutlichen Pausen-Ansprache von Trainer Nate Tibbetts. Die zeigte Wirkung und Sabally bekam danach ein Extra-Lob. «Sie war sehr gut heute Abend, sehr aggressiv», sagte Tibbetts. «Wenn Satou ihre Dreier trifft, sind wir ein ziemlich gutes Team.»

Nach zwei Spielen in der Best-of-Five-Serie ist damit weiter alles offen. In der Nacht zu Samstag treffen beide Teams in Phoenix aufeinander, das vierte Spiel wird dann in der Nacht zu Montag erneut im US-Bundesstaat Arizona ausgetragen.