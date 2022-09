Basketball-EM: Die Party soll jetzt in Berlin weitergehen

Die deutschen Basketballer reisen für die K.-o.-Runde nach Berlin. Vorrundengastgeber Köln wird vorher noch überschwänglich gelobt. Im EM-Achtelfinale wartet Montenegro.

Mit vier Siegen und einer Niederlage gegen Titelverteidiger Slowenien sind die deutschen Basketballer durch die EM-Vorrunde marschiert. Lohn der Mühen ist Platz zwei in einer Gruppe, „die mit Abstand die schwerste war“, wie es Bundestrainer Gordon Herbert formulierte. Mit Litauen (nach zweimaliger Verlängerung) und Frankreich hat die DBB-Auswahl zwei europäische Topmannschaften geschlagen. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir hier als Tabellenzweiter rausgehen“, lobte Herbert.

Deutschland belegt in EM-Hammergruppe Platz zwei

Zum Abschluss dieser „Todesgruppe“ (Herbert) hatte mit Ungarn die schwächste Mannschaft auf dem Programm gestanden. Der 106:71-Sieg vom Mittwochabend war standesgemäß, obgleich der Bundestrainer die beiden angeschlagenen NBA-Spieler Dennis Schröder und Daniel Theis schonte. Nick Weiler-Babb könnte wegen einer Schulterverletzung sogar länger ausfallen.

Immerhin bot dies Christian Sengfelder die Gelegenheit, aus der Reservistenrolle zu treten. Mit 22 Punkten nutzte er seine Chance und war danach dementsprechend zufrieden. Gefragt, ob es ihm schwergefallen sei, die ersten vier Spiele ohne Einsatzzeit auf der Bank zu verbringen, musste er lachen. Es sei überhaupt nicht schwer gewesen, sagte er. Und schwärmte dann: „Ich darf bei einer EM dabei sein in meiner Heimatstadt. Es ist grandios bisher. Die Stimmung hier ist unfassbar. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Davon werde ich noch meinen Kindern und Enkelkindern erzählen.“

Lob gab es dann auch vom Bundestrainer. „Die Jungs, die gespielt haben, hatten eine gute Energie. Wir haben gut kombiniert und den Ball bewegt. Es sah wirklich danach aus, als hätten alle Spaß gehabt.“

Gute Stimmung in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Es ist diese positive Grundstimmung innerhalb der deutschen Mannschaft, die Herbert nicht müde wird zu loben. „Wir haben uns stetig weiterentwickelt“, sagte der Kanadier mit dem charakteristisch breiten Lächeln. Natürlich habe man noch Arbeit vor sich, „aber wir sind als Team zusammengewachsen. Wir haben eine gute Chemie. Wir freuen uns sehr auf die nächste Station in Berlin.“ Dort wartet am Samstag (18 Uhr/MagentaSport) im Achtelfinale Montenegro, das in diesem Duell als Außenseiter gilt. Zuvorderst allerdings wollte Bundestrainer Herbert noch einmal auf die Tage von Köln eingehen. Fünfmal hatte die deutsche Mannschaft vor (fast) vollen Rängen gespielt, 18.000 Zuschauer passen in die Kölner Arena. Nur während der letzten Partie gegen Ungarn waren vereinzelt Plätze frei geblieben. „Wir hatten eine großartige Unterstützung der Fans, die Atmosphäre war großartig. Es war eine tolle Erfahrung für unser Team, vor einem Heimpublikum zu spielen.“

In Berlin wartet nun Teil zwei der EM. Die deutsche Mannschaft reiste am Donnerstag von Köln in die Bundeshauptstadt. Sengfelder ist optimistisch, was die K.-o.-Runde betrifft. „Wir nehmen ein gewisses Momentum mit.“ In Köln habe die Mannschaft gelernt, dass sie über einen sehr breiten Kader verfügt. Sengfelder: „In jedem Spiel können wir einen anderen haben, der aus der Masse heraussticht. Das macht uns unglaublich gefährlich und unberechenbar.“

DBB-Auswahl als Gegenentwurf zu Doncic & Co.

Damit ist die deutsche Mannschaft eine Art Gegenentwurf zu Teams wie jenen aus Slowenien oder Griechenland. Die sind um die Superstars Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo herum gebaut. Mit deren Leistung steht und fällt der Erfolg des Kollektivs. Die deutsche Nationalmannschaft ist für jeden Gegner deutlich schwerer auszurechnen. Spieler wie Dennis Schröder, Franz Wagner, Maodo Lo oder auch Andreas Obst können den Unterschied ausmachen. Die Last der Verantwortung ist auf viele Schultern verteilt. Ergebnis ist eine erfolgreiche Vorrunde – und die Gunst des Publikums. „Wir haben hier großartige Unterstützung bekommen“, sagte Sengfelder. Und fügte selbstbewusst an: „Wir haben aber auch tollen Basketball gespielt, mit dem sich die Leute identifizieren konnten. Es war uns eine Ehre, vor diesem Publikum zu spielen.“