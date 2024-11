Bayern-Basketballer schlagen Tabellenführer

Der FC Bayern München etabliert sich immer mehr in der Spitze des europäischen Basketballs. Das Team von Weltmeister-Coach Gordon Herbert gewann gegen den Euroleague-Spitzenreiter Zalgiris Kaunas mit 77:74 (38:28) und bleibt damit im neuen SAP Garden weiter ungeschlagen. Es war der dritte Sieg in Serie für die Münchner, die mit einer Bilanz von 6:2-Siegen mit den vom früheren Bayern-Coach Andrea Trinchieri trainierten Litauern gleichzogen.

Die Bayern begannen stark und entschieden das erste Viertel mit 19:7 für sich. Auch in der Folgezeit hatten die Gastgeber die Partie im Griff und gingen mit einer beruhigenden Führung in die Pause (38:28).

Edwards wieder überragend

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst weiter nichts an der Münchner Überlegenheit. Doch im Schlussviertel gerieten die Bayern plötzlich in Foulprobleme, der konstant zweistellige Vorsprung schmolz dahin. Kaunas kam bis auf einen Zähler heran (67:68), doch der deutsche Meister behielt die Nerven und hatte in Carsen Edwards den überragenden Spieler in seinen Reihen. Der Amerikaner kam auf 24 Punkte und war an allen entscheidenden Szenen beteiligt.