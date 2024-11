Bayerns Basketballer feiern vierten Euroleague-Sieg in Serie

Die Basketballer des FC Bayern München haben beide Partien des Doppelspieltags in der Euroleague gewonnen. Drei Tage nach dem 87:84-Erfolg in Bologna setzte sich der deutsche Meister mit 84:71 (43:33) bei Asvel Villeurbanne durch. Damit hat das Team von Cheftrainer Gordon Herbert die vergangenen vier Partien im Europapokal für sich entschieden.

Die Bayern drückten früh aufs Tempo und zeigten sich auch aus der Distanz treffsicher, doch am Korb ließen sie einige Würfe liegen. Dennoch führten die Gäste nach dem ersten Viertel mit 19:17. Zu Beginn des zweiten Durchgangs holte sich der Basketball-Bundesligist das Momentum, setzte sich auf bis zu 14 Zähler Differenz ab und ging auch dank einer guten Verteidigungsleistung mit einer 43:33-Führung in die Kabine.

Bayern erlaubt sich nur kurze Schwächephase

Mitte des dritten Viertels erlaubten sich die Münchener eine kurze Schwächephase, verlassen konnten sich die Gäste in dieser aber auf Nationalspieler Oscar da Silva (15 Punkte). So lagen die Bayern vor dem Schlussabschnitt mit 64:49 vorn. In diesem kontrollierte das Herbert-Team das Duell. Devin Booker führte die Münchener mit 16 Zählern an.

Für das Münchener Trainergespann dürfte es ein besonderes Spiel gewesen sein: Vor Beginn der vergangenen Saison galt Gordon Herbert als Kandidat für die vakante Trainerposition in Lyon, der damalige Basketball-Bundestrainer bekam jedoch vom DBB nicht die Erlaubnis, parallel zu seiner Funktion als Bundestrainer ein Vereinsteam zu trainieren.

Herbert hätte das Amt von TJ Parker übernommen, welcher damals entlassen worden war und seit dieser Saison Herbert als Assistent bei den Bayern unterstützt.