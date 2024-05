Alba Berlin gewinnt erstes Playoff-Spiel klar gegen Bonn

Alba Berlin hat sein erstes Playoff-Spiel souverän gewonnen. Schon am Sonntag können die Berliner daheim den nächsten Schritt Richtung Halbfinale machen.

Alba Berlin ist erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Die Berliner gewannen die erste Viertelfinalpartie daheim vor 7071 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn deutlich mit 94:68 (41:31). Damit führt Alba in der Best-of-Five-Serie mit 1:0.

Die nächste Partie findet am Sonntag ebenfalls in der Hauptstadt statt. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 18 und Johannes Thiemann mit 12 Punkten.

Bei den Gastgebern kehrte Louis Olinde nach Verletzungspause zurück, dafür fehlte der zuletzt so formstarke Justin Bean. Er war im Training umgeknickt. Die Partie begann sehr zerfahren und es kam zunächst kein richtiger Rhythmus auf. Alba ging zwar schnell 10:3 in Führung, aber Bonn konnte sofort wieder ausgleichen. Es dominierten die Defensivreihen auf beiden Seiten.

Die Berliner erlaubten sich zu viele Ballverluste und vergaben zu Beginn des zweiten Viertels zu viele Würfe. Das nutzten die Gäste und gingen so erstmalig in der Partie in Führung (25:21). Erst ein 10:0-Lauf direkt vor der Halbzeit brachte Alba dann eine zweistellige Führung zur Pause.

Und die Gastgeber knüpften nach dem Seitenwechsel dort nahtlos an. Bonn wehrte sich zwar weiter mit viel Physis, doch die Berliner konnten den Vorsprung weiter ausbauen. Ende des dritten Viertels war dieser auf 19 Punkte angewachsen (68:49). Und das brachte Alba souverän ins Ziel, konnte sogar noch Stammkräfte schonen.

(dpa)