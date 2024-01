Alba verliert in Bamberg - Bayern in Rostock souverän

Alba Berlin steckt zu Beginn des neuen Jahres in einer kleinen Krise. Beim alten Rivalen aus Bamberg setzt es eine klare Niederlage.

Alba Berlin wartet im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg. Nach den beiden Euroleague-Niederlagen in Kaunas und gegen Bologna kassierten die Berliner bei den Bamberg Baskets eine überraschend klare 77:97 (41:33)-Niederlage. Dabei zeigte Alba vor allem nach der Pause eine enttäuschende Vorstellung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die hohe Belastung durch die vielen Spiele in der Euroleague und der Bundesliga wollte Albas Matt Thomas aber nicht als Entschuldigung gelten lassen. "Das darf damit nichts zu tun haben. Wir müssen 40 Minuten besser spielen", sagte der Berliner nach der Partie bei "Dyn".

Bayern bleiben am Spitzenduo dran

Der FC Bayern Basketball gab sich dagegen keine Blöße. Der Topfavorit gewann bei den Rostock Seawolves mit 91:85 (51:39). Bereits vor der Pause machten die Gäste, die zuletzt ebenfalls zweimal in der Euroleague verloren hatten, alles klar. Auffälligster Akteur bei den Bayern war Devin Booker mit 14 Punkten und sieben Rebounds.

Die Bayern bleiben damit am Spitzenduo Chemnitz und Ulm dran, das seine Partien bereits am Samstag gewonnen hatte. Chemnitz siegte gegen Ludwigsburg, Ulm setzte sich in Göttingen durch.

(dpa)