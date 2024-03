Aufsteiger Vechta beendet Siegesserie der Bayern

Die Münchner Basketballer verlieren in eigener Halle in der Verlängerung. Chemnitz löst den Pokalsieger als Tabellenführer ab.

Die Erfolgsserie des FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga ist nach 14 Siegen in Folge gerissen.

Drei Tage nach der enttäuschenden 86:109-Pleite in der Euroleague bei Anadolu Efes Istanbul musste sich das Team von Trainer Pablo Laso Aufsteiger Rasta Vechta mit 88:90 (80:80, 56:40) geschlagen geben. In der Tabelle fiel der bisherige Spitzenreiter damit hinter die Niners Chemnitz zurück, Vechta rückt auf den fünften Platz vor.

Vor 6500 Zuschauern im BMW-Park hatte Vladimir Lucic 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich für die Hausherren erzielt und die Overtime erzwungen. Doch in dieser gerieten die Bayern erneut in Rückstand und konnten das Kunststück nicht noch einmal wiederholen. Eine Minute lang rannten sie vergeblich gegen ihre Niederlage an.

Die Münchner, die wie schon eine Woche zuvor gegen die Telekom Baskets Bonn ohne Weltmeister Andreas Obst angetreten waren, hatten im zweiten Viertel mit starker Dreierquote eine Führung von bis zu 19 Punkten herausgespielt, waren dann jedoch nachlässig geworden.

Angeführt von Ryan Schwieger und Chip Flanigan kämpften sich die Gäste wieder zurück in die Partie und zogen im vierten Viertel vorbei. Topscorer bei den Bayern war Carsen Edwards mit 18 Punkten, bei Vechta erzielte Flanigan 17 Punkte.

(dpa)