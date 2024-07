Bamberg Baskets verpflichten US-Aufbauspieler

Die Bamberg Baskets komplettieren ihren Kader für die kommende Saison. Der Basketball-Bundesligist gab die Verpflichtung des US-Amerikaners Kyle Lofton als zwölftem Spieler bekannt. Der 25 Jahre alte Aufbauspieler spielte in der zurückliegenden Saison für Kouvot Kouvola in Finnland. Vertragsdetails wurden nicht veröffentlicht.

«Er kann defensiv körperlich agieren und soll unserem Spiel hier eine gewisse Stabilität geben und unser defensiver Anker auf der Guard-Position sein. Auch offensiv erwarte ich mir von ihm Impulse. Kyle will sich hier bei uns beweisen und den nächsten Schritt in Europa mit uns gehen», sagte Trainer Anton Gavel über den Neuzugang. «Jetzt kann es dann in die Halle gehen, um eine gute Vorbereitung hinzulegen und aus den verpflichteten Spielern eine Mannschaft zu formen.»