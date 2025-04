Früherer Nationalspieler Tadda beendet Karriere

Der langjährige Basketball-Nationalspieler Karsten Tadda beendet zum Ende dieser Saison seine Karriere. Der 36 Jahre alte Aufbauspieler bestritt mehr als 600 Partien in der Bundesliga und 89 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft, wie die Bamberg Baskets mitteilten. Mannschaftskapitän Tadda konnte fünf Meisterschaften und drei Pokalsiege mit Bamberg bejubeln. 2023 gewann er zudem mit den Telekom Baskets Bonn die Champions League.

«Für mich ist der Moment gekommen, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Eine unfassbare Reise mit vielen tollen Momenten, vielen Meisterschaften und Titeln liegt hinter mir. Es war immer mein Wunsch, meine Karriere hier in Bamberg zu beenden und ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist», erklärte Tadda, der von 2007 bis 2015 in Bamberg aktiv war und 2023 zurückkehrte.

Tadda bleibt Bamberg erhalten

«Egal, wo er gespielt hat, hat er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Rolle voll ausgefüllt und war erfolgreich. Als Bamberger Junge hier fünf Titel plus einen internationalen mit Bonn gewonnen zu haben, ist hervorragend und eigentlich muss sein Trikot unter die Hallendecke gehängt werden», sagte Trainer Anton Gavel.

Tadda bestreitet im Heimspiel am 11. Mai gegen Vechta seine letzte Partie als Profi. Dem Basketball-Standort Bamberg bleibt er den Angaben zufolge erhalten. Ab der kommenden Saison arbeitet als Nachwuchskoordinator und als Markenbotschafter.