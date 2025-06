Ludwigsburg verpflichtet Amerikaner Elijah Hughes

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den Kader für die neue Spielzeit fast voll. Die drittletzte offene Stelle wird vom Amerikaner Elijah Hughes besetzt. Der 27 Jahre alte Allrounder wechselt von Río Breogán aus der spanischen Liga zu den Gelb-Schwarzen und unterzeichnete einen Kontrakt bis Sommer 2026.

Hughes spielte 54 Partien in der amerikanischen Profiliga NBA für Utah und Portland und hatte zudem 144 Pflichtspieleinsätze für Salt Lake City, Wisconsin und Cleveland in der NBA G League. Im April wechselte er noch für acht Partien in die spanische Eliteliga.

«Er ist ein sehr talentierter Spieler, der auf höchstem Niveau gespielt hat. Allerdings ist der europäische Basketball wirklich hart und es benötigt Zeit, sich daran zu gewöhnen. Wir hoffen, ihm bei der Umstellung seiner Fähigkeiten im Hinblick auf den europäischen Basketball und die easyCredit BBL bestmöglich zu unterstützen. Er kann uns, mit seinem Wurf und seiner Qualität auf vielfältigste Weise zu scoren, sehr helfen. Wir möchten ihm hingegen bei seiner Weiterentwicklung als Spieler helfen», sagte Ludwigsburgs Trainer Mikko Riipinen.