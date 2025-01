Sieg in Heidelberg: Bayern-Basketballer zeigen Charakter

Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga bei den MLP Academics Heidelberg souverän gewonnen und sich die Tabellenspitze zurückgeholt. Beim 87:59 (49:24) in der Mannheimer SAP Arena gelang dem in allen Belangen überlegenen deutschen Meister ein Start-Ziel-Sieg.

Nur 46 Stunden nach dem 69:112-Debakel in der Euroleague in Piräus bewiesen die Bayern Charakter. Von Beginn an dominierten sie die Partie, spielten konzentriert und hatten einen klaren Plan. Heidelberg stand zwar recht gut in der Abwehr, leistete sich aber zu viele Fehler in der Offensive. Vor allem die Wurfquote aus dem Feld war zu schwach.

Heidelberg mit Wurfquote unter 30 Prozent

Im zweiten Viertel investierten die Hausherren viel, allerdings hatte München immer die passende Antwort. Die vielen erfolgreichen Dreier-Würfe machten die Bemühungen Heidelbergs zunichte, das nach wie vor eine Wurfquote von unter 30 Prozent hatte.

Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Hausherren und konnten das Viertel für sich entscheiden. Im Schlussabschnitt zogen die Gäste aber nochmals an und gewannen auch in der Höhe verdient.

Aus Quartett wird Duo an der Tabellenspitze

Aus dem Spitzenquartett vor dem Wochenende wurde ein Duo. Die Bayern zogen mit zehn Siegen wieder an ratiopharm Ulm vorbei, das am Vortag die Rostock Seawolves mit 82:72 besiegt hatte. Ulm hat die gleiche Bilanz, allerdings das schlechtere Korbverhältnis. Heidelberg und die Würzburg Baskets folgen mit neun Erfolgen, auch Braunschweig hat neun.