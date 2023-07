Spielmacher T.J. Shorts verlässt Telekom Baskets Bonn

Spielmacher T.J.

Shorts verlässt nach einer überragenden Saison den Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn.

Wie der Verein mitteilte, wird der nach der Vize-Meisterschaft als wertvollster Spieler (MVP) der Basketball-Bundesliga ausgezeichnete Amerikaner im kommenden Jahr nicht mehr für die Bonner spielen. Seinen neuen Verein nannten weder die Baskets noch Shorts. Der 25-Jährige, der nach einer Einbürgerung für die Nationalmannschaft Nordmazedoniens spielt, war erst im vergangenen Sommer von den Crailsheim Merlins nach Bonn gewechselt.

"Er hat uns alle sehr stolz gemacht und dabei immer die Mannschaft und den Verein an die erste Stelle gestellt, was für einen MVP nicht immer selbstverständlich ist", sagte Sportdirektor Savo Milovic: "Wir sind sehr dankbar, so einen Leader im Baskets-Trikot gesehen zu haben. Wir werden seinen weiteren Weg verfolgen und sind extrem froh, dass er sich mit den Leistungen bei uns für den nächsten Schritt empfohlen hat."

Shorts stand in allen 62 Pflichtspielen auf dem Parkett, die Finalserie absolvierte er sogar mit einem Bänderriss. Dabei stellte er zahlreiche Bestmarke auf. So sind die 796 Saison-Punkte ewige Vereins-Bestmarke, seine 38 Punkte im Spiel gegen Chemnitz wurden von keinem Spieler in der vergangenen Bundesliga-Saison übertroffen.

(dpa)