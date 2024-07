Syntainics MBC holt Routinier Johnson nach Weißenfels

Weißenfels (dpa) -Der Kader von Basketball-Bundesligist Syntainics MBC für die kommende Saison ist nahezu komplett. Die Weißenfelser haben den Routinier Tyren Johnson für die Power-Forward-Position verpflichtet. Der 36-Jährige kommt vom französischen Meisterschaftselften Sluc Nancy für eine Saison zu den Wölfen, teilte der Verein mit. Die letzte freie Position im MBC-Aufgebot soll ein offensivstarker Shooting Guard besetzen.

Headcoach Janis Gailitis sieht in Johnson einen «leidenschaftlichen und erfahrenen Winnertypen», der wesentlich zur Teammentalität beitragen soll. Mit seiner Einsatzfreude, seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit werde er die Mannschaft an beiden Enden des Spielfeldes verstärken.

Der 2,02 Meter große Neu-Wolf wird beim Heimspiel gegen Rostock am 20. oder 21. September in die seine erste Bundesliga-Saison starten. Die vergangenen sieben Spielzeiten agierte er in Frankreich, die ersten sechs davon in Blois.