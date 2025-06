Trio verlässt Basketball-Bundesligist Ludwigsburg

Ezra Manjon, Hunter Maldonado und Jarred Ogungbemi-Jackson werden die MHP Riesen Ludwigsburg verlassen. Das teilte der Basketball-Bundesligist mit. Nach den Neuverpflichtungen von Mikko Riipinen und Johs Andersen, den Vertragsverlängerungen von Yorman Polas Bartolo und Johannes Patrick und dem Wechsel von Kenji Sato steht das Trio vor neuen Herausforderungen bei anderen Vereinen, da die ausgelaufenen Verträge nicht verlängert werden.

«Sie haben dem Verein alles gegeben, was sie geben können, und wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Wir werden nun nach anderen Spielern auf ihren Positionen Ausschau halten», sagte Headcoach Mikko Riipinen über die beiden US-Amerikaner sowie den Kanada-Jamaikaner.

Mañjon stand in seinem Rookie-Jahr in Europa für die Ludwigsburger in allen 47 Pflichtspielen (1.349 Einsatzminuten) sowohl auf dem Parkett als auch in der Startformation. Der 24-Jährige war im kompletten Saisonverlauf hinweg einer der Leistungsträger. Auf insgesamt 43 Einsätze im gelb-schwarzen Trikot kam Maldonado.

Deutlich im Ungleichgewicht sind die Zahlen bei Ogungbemi-Jackson: Der 33-Jährige beeindruckte nach seiner Ankunft Mitte Oktober zwar sportlich, musste aber verletzungsbedingt oft zuschauen. Schlussendlich kam er auf vier Einsätze.