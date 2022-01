Basketball-Bundesliga: So sehen Sie die Spiele in Deutschland

Die Saison 21/22 der Basketball-Bundesliga läuft seit Mitte September. Hier lesen Sie die Infos zur Übertragung live im TV und Stream in Deutschland.

Die Basketball-Bundesliga startete am 23. September 2021 in die neue Saison. Titelverteidiger Alba Berlin spielte beim Saisonauftakt gegen Telekom Baskets Bonn.

Welcher Sender ist für die Übertragung der Basketball-Bundesliga 2021/22 zuständig? Sind die Spiele auch im Free-TV zu sehen? Hier erhalten Sie die Antworten. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels eine Übersicht der bisherigen deutschen Meister.

Basketball-Bundesliga: Übertragung live im TV und Stream in Deutschland - Sky, DAZN, Magenta?

Alle Spiele der Basketball-Bundesliga sind live auf Magenta Sport zu sehen. Der Anbieter überträgt die Spiele sowohl auf seinem kostenpflichten TV-Sender, als auch im Stream. Für Telekom-Kunden ist das Angebot bei Magenta Sport etwas günstiger: laut Anbieter zahlen Sie 4,95 Euro im Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Abo 9,95 Euro im Monat, falls Sie ein Jahresabo abschließen. Ansonsten fallen 16,95 Euro im Monat an.

Video: SID

Sender: Läuft die Basketball-Bundesliga im Free-TV?

Sport 1 hat sich ebenfalls Übertragungsrechte für die Basketball-Bundesliga gesichert. Nach Angaben des Senders sind in der Saison 2021/22 insgesamt bis zu 47 Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Stream zu sehen. Laut easyCredit wird üblicherweise das Sonntagsspiel um 15 Uhr kostenlos im Free-TV gezeigt. Außerdem werden bis zu 13 Spiele in den Playoffs und das dritte Finalspiel im Free-TV übertragen.

Spielplan: Termine der Basketball-Bundesliga 2021/22

Die vergangene Saison der Basketball-Bundesliga wurde am 13. Juni 2021 mit dem 4. Finalspiel zwischen FC Bayern München und Alba Berlin beendet. Alba Berlin konnte drei von vier Spielen gewinnen und ist der deutsche Meister. Die neue Saison begann am 23. September 2021 mit dem Spiel Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn. Je Spieltag finden durchschnittlich etwa neun Spiele statt. Es wird zuerst eine Hauptrunde ausgetragen in der alle Vereine ein Hin- und Rückspiel absolvieren müssen. Die besten acht Vereine spielen dann in den Playoffs um den Titel.

Basketball-Bundesliga heute: Vereine in der Saison 21/22

Insgesamt 18 Vereine spielen in der Basketball-Bundesliga um den Titel. Hier sehen Sie die Vereine im Überblick:

ALBA BERLIN

Basketball Löwen Braunschweig

BG Göttingen

Brose Bamberg

EWE Baskets Oldenburg

FC Bayern München

Fraport Skyliners

GIESSEN 46ers

HAKRO Merlins Crailsheim

Hamburg Towers

medi Bayreuth

MHP RIESEN Ludwigsburg

Mitteldeutscher BC

MLP Academics Heidelberg

NINERS Chemnitz

ratiopharm ulm

ulm s.Oliver Würzburg

Telekom Baskets Bonn

Gewinner der Basketball-Bundesliga: Wer hat die Liga in den vergangenen Jahren gewonnen?

Alba Berlin konnte sich bereits zwei Jahre in Folge die deutsche Meisterschaft sichern. In den vergangenen zehn Jahren lassen sich nur drei Mannschaften auf der Sieger-Tabelle finden: Brose Baskets, FC Bayern München und Alba Berlin. Hier sehen Sie den Überblick der Saison-Sieger seit 2010:

2010/11: Brose Baskets

2011/12: Brose Baskets

2012/13: Brose Baskets

2013/14: FC Bayern München

2014/15: Brose Baskets

2015/16: Brose Baskets

2016/17: Brose Bamberg

2017/18: FC Bayern München

2018/19: FC Bayern München

2019/20: Alba Berlin

2020/21: Alba Berlin

(AZ)