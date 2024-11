Dallas kassiert vierte Niederlage in Serie in der NBA

Auch gegen das schwächste Team der Western Conference haben die Dallas Mavericks ihre Niederlagenserie nicht beenden können. Die Mannschaft aus Texas verlor bei den Utah Jazz mit 113:115 (64:61) und kassierte ihre vierte Niederlage nacheinander in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. So viele Spiele in Serie hatten die Mavericks zuletzt im März 2023 verloren.

Auch Dallas-Superstar Luka Doncic konnte trotz 37 Punkten die Niederlage nicht verhindern. Doncic musste auf seinen Co-Star Kyrie Irving verzichten, der an einer Schulterverletzung laboriert. Der deutsche Basketballer Maxi Kleber stand bei seinem dritten Saisoneinsatz erstmals in der Startformation der Mavericks, blieb mit drei Punkten in 17-minütiger Einsatzzeit aber blass.

Die Mavericks verloren das dritte Viertel mit 21:38 und gingen mit einem 14-Punkte-Rückstand in den Schlussabschnitt. Doch den Gästen gelang das Comeback, Klay Thompson glich mit einem Dreier 27 Sekunden vor Spielende die Partie aus. Im Gegenzug gelang John Collins per Dunk aber der Siegtreffer für die Jazz. Den Gastgebern gelang damit der erste Heimerfolg der Saison.