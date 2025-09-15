Dennis Schröder: Papa, Anführer, Europameister

Alan Ibrahimagic guckte verdutzt zur Seite. Der Coach brachte gerade die Sieger-Pressekonferenz hinter sich. Ibrahimagic hatte ja das Turnier als dritter Assistent seines Chefs Alex Mumbru begonnen und wurde zum Mann an der Seitenlinie, nachdem Mumbru wegen einer entzündeten Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus musste.

Ibrahimagic beantwortete also gerade eine Frage und schaute nach links zu seinem Kapitän Dennis Schröder, und dann schaute er ganz fix nochmal zu Schröder und zuckte von Schröder weg. Denn auf einmal fielen mit Gebrüll Schröders Kameraden im Pressekonferenzraum ein und duschten ihren Kapitän. Der zog sofort die Skibrille seines Sponsors auf, die ihm um den Hals baumelte, wohl wissend, dass es irgendwann spritzig werden würde. „Happy Birthday, lieber Dennis“, sangen die Nationalspieler und Neu-Europameister Daniel Theis, Justus Hollatz, die Brüder Oscar und Tristan da Silva, und Athletiktrainer Arne Greskowiak. Eine Stunde nach Gewinn der Basketball-Europameisterschaft war Schröder 32 Jahre alt geworden. Das Geburtstagskind genoss die Szene und die Journalisten lachten, als Schröders sechs Jahre alter Sohn Dennis Malick Junior forderte: „Ab zur Dusche!“

Ab zur Dusche durfte Papa Dennis aber noch nicht. Zuerst spielte er ein wenig mit seinem Sohn, der sich auf den Spielball stützte, und dann musste der Spielmacher erklären, wie das denn alles funktioniert hatte mit dem ersten Europameistertitel für Deutschland seit 1993.

Denn in der ersten Hälfte funktionierte wenig beim da noch 31-jährigen Schröder. Lange kam der Spielgestalter gar nicht zum Wurf und erzielte lediglich zwei Zähler von der Freiwurflinie. Die Deutschen schlichen mit 40:46 in die Kabine. Tausende türkische Fans verwandelten die Arena von Riga zu ihrer Heim-Halle. „Ich habe in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht“, räumte Schröder ein, „aber alle meine Teammates waren am Start und haben mich getragen“.

Am Anfang läuft wenig bei Dennis Schröder

Am Start waren vor allem Franz Wagner, Isaac Bonga und Tristan da Silva. Sie hielten die Deutschen in der ersten Hälfte im Spiel und sorgten dafür, dass der Weltmeister weiterhin die Chance hatte, auch Europameister zu werden. Am Ende verbuchte Bonga 20 Zähler und versenkte vier Drei-Punkte-Würfe ohne Fehlversuch. Dazu krallte er sich fünf Rebounds, verteilte vier Assists und das alles ohne einen Ballverlust. Der 25-jährige Welt- und von nun an auch Europameister wurde schließlich als bester Spieler des Finals und als bester Verteidiger des Turniers ausgezeichnet.

Schröder allerdings tat sich auch in der zweiten Hälfte schwer. Die letzten sechs Punkte der Partie aber besorgte er allesamt selbst. Zuerst brachte er mit einem Korbleger sein Team 84:83 in Führung. Danach verwandelte er einen Sprungwurf aus der Mitteldistanz und erhöhte auf 86:83. Ergin Ataman, der Chefcoach der Türken, nahm eine Auszeit. Aber auch der nächste Angriff brachte nichts ein, Schröder bekam Ball, wurde gefoult und verwandelte beide Freiwürfe zum 89:83-Endstand.

„Für diese Momente lebt man. Dafür habe ich jeden Tag gearbeitet und dafür acker ich jeden Tag“, sagte Schröder auf der Pressekonferenz. „Am Ende, als es spannend wurde, habe ich den Ball genommen und einfach draufgeballert. Es hat funktioniert. Die ersten zwei, drei Viertel waren nicht optimal, aber ich hab’s im letzten Viertel gut gemacht, die anderen auch, und wir haben den Sieg geholt.“

Dennis Schröder behält im Finale die Nerven

Schröder hat sich in diesem Turnier wieder bewiesen als der Anführer des deutschen Teams. Er ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, als ihn im Gruppenspiel gegen Litauen ein litauischer Fan rassistisch mit Affenlauten verhöhnte. Der NBA-Profi behielt auch im Finale die Nerven, als ihm gar nichts glückte und setzte stattdessen seine Kollegen ein. Noch vor wenigen Jahren hätte es der Spielmacher wohl im Alleingang versucht zu lösen, mit viel Ego-Gezocke und wenig Cleverness.

Auf der Pressekonferenz wurde Schröder dann nach einigen Minuten ungeduldig: „Ich habe Geburtstag und will feiern.“ Die Frage drehte sich um Ibrahimagic, der als Coach das ganze Turnier über eingesprungen war. Schröder lobte ihn und sagte: „Vielleicht sehen wir ihn ja in Braunschweig irgendwann.“ Ibrahimagic drehte sich wieder verdutzt zu seinem Kapitän um, wie schon bei der Ständchen- und Duschaktion davor. Schröder ist der alleinige Hauptgesellschafter der Braunschweiger Bundesliga-Basketballer. „Nein, Spaß beiseite. Er hat auf jeden Fall das Zeug, auch Nationaltrainer zu sein.“ Dann klopfte der Kapitän dreimal auf den Tisch und verduftete: endlich ab unter die richtige Dusche. Und rein in die Partynacht.