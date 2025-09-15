Deutsches Duell: New York gewinnt Auftakt in WNBA-Playoffs

Titelverteidiger New York Liberty ist mit einem Sieg in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga WNBA gestartet. Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally holte gegen die Phoenix Mercury mit Satou Sabally ein 76:69 nach Verlängerung. Zu einem Schwester-Duell kam es in Phoenix allerdings nicht: Nyara Sabally, die erst vor kurzem von einer Knieverletzung zurückgekehrt war, kam nicht zum Einsatz.

Ihr ältere Schwester Satou Sabally verbuchte neun Punkte und konnte die Heimniederlage zum Auftakt in der Best-of-Three-Serie nicht verhindern. Sollte New York am Mittwoch zu Hause gewinnen, ist Saballys erste Saison mit Phoenix schon beendet - und ihre Schwester sowie Fiebich stehen in der nächsten Runde.

Fiebich kam auf zehn Zähler. Die meisten Punkte verbuchte Natasha Cloud mit 23 Zählern für New York, das am Ende auf Topspielerin Breanna Stewart verzichten musste. Sie verletzte sich in der Verlängerung am Knie. Ob Stewart im zweiten Spiel der Serie auflaufen kann, war zunächst unklar.