Die Wagners machen es bei WM wie die Gasol-Brüder

Der Name "Wagner" auf dem Deutschland-Trikot reicht nicht mehr, denn seit Samstag laufen Franz und Moritz fürs Nationalteam auf. Die Brüder haben sich dementsprechend Gedanken gemacht.

An die Erfolge der beiden Gasol-Brüder reichen Franz und Moritz Wagner noch lange nicht heran. In einem anderen Punkt sind die beiden Basketball-Profis der Orlando Magic in diesem Sommer auf den Spuren der beiden Spanier: Die Nationalspieler tragen auf ihren Trikots ihre Vornamen.

Auf Franz Wagners Trikot mit der Nummer neun steht schlicht "Franz", das Jersey des älteren Bruders mit der Nummer 13 ziert der Schriftzug "Moritz". Bei den Magic tragen die beiden Mitspieler Trikots mit dem Namen "Wagner". Die Gasol-Brüder waren jahrelang als "Pau" und "Marc" aufgelaufen - und wurden somit zum Vorbild, wie Franz Wagner am Samstagabend in Bonn bestätigte. "Es war eine ästhetische Frage. Wir finden, es sieht ein bisschen cooler aus. Du kannst es nicht alle Tage machen, darum haben wir es jetzt mal gemacht", sagte Franz Wagner.

Der 87:68-Sieg gegen Schweden war das erste gemeinsame Länderspiel der beiden Brüder. Franz Wagner ist erst 21 Jahre und feierte im Vorjahr ein verblüffendes Debüt, das mit EM-Bronze im Nationaltrikot gekrönt wurde. Sein Bruder Moritz (26) verpasste den EM-Sommer 2022 verletzungsbedingt und spielt nun erstmals im Deutschland-Trikot an der Seite des Bruders. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Kanada erwartet das Duo nicht nur das zweite gemeinsame Länderspiel, sondern auch ein Auftritt in der gemeinsamen Heimat Berlin.

(dpa)