Basketball

28.04.2022

Ein US-Girl für Nördlingen: Ruzevich verstärkt Basketballteam

Julia Ruzevich ging in den vergangenen drei Jahren für das Basketballteam der Lindenwood University in St. Charles im US-Bundesstaat Missouri auf Korbjagd.

Plus Julia Ruzevich spielt ab Sommer für den Bundesligisten in Nördlingen. Wieso sich die 23-Jährige aus Chicago für den Schritt ins Ries entschieden hat.

Von Maximilian Sonntag

Zugegeben: Es klingt erst einmal seltsam, wenn es heißt, dass eine junge Frau aus der im US-Bundesstaat Illinois gelegenen Metropole Chicago in das beschauliche Nördlingen ziehen möchte. Noch seltsamer klingt das, wenn man hört, dass die bayerische Stadt flächenmäßig knapp neun Mal in die 606 Quadratkilometer große "Windy City" passen und mit 21.000 Einwohnern lediglich 0,008 Prozent der Bevölkerung Chicagos ausmachen würde. Dass Julia Ruzevich ihre Heimatstadt, in der mehr als 2,7 Millionen Menschen leben, verlassen wird, ist ihrer großen Leidenschaft geschuldet.

