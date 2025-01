Ein Youngster führt die Neuburger Basketballer zum Sieg

In einem spannenden Basketballspiel der Herren-Bezirksliga fuhr der TSV Neuburg einen überzeugenden 77:65-Sieg gegen den ESV Ingolstadt ein. Vor heimischem Publikum zeigten die Schützlinge von Spielertrainer Jusuf Dizdarevic eine geschlossene Mannschaftsleistung und beherrschte das Geschehen über weite Strecken.

Bereits im ersten Viertel zeigten die Hausherren ihren Siegeswillen. Dank einer stabilen Defensive und gutem Zusammenspiel sicherte sich Neuburg einen knappen 17:14-Vorsprung. Von Beginn an gelang es Samuel Ogbuchi, den gegnerischen Topscorer in Schach zu halten, was den Grundstein für die gute Defensivleistung legte.

Zahlreiche Ballverluste im zweiten Abschnitt

Der zweite Abschnitt verlief überaus foulintensiv, wodurch die Neuburger ein ums andere Mal an der Linie standen. Gleichzeitig schlichen sich in der Offensive allerdings vermehrt Fehler ein, sodass die heimischen Baskets eine Vielzahl an Ballverlusten verursachten. Kurz vor der Pause gelang es dem überragenden Leon Möbius, durch zwei schnelle Ballgewinne und daraus resultierenden fünf Punkten einen „Mini-Run“ hinzulegen, welcher den Hausherren eine 39:32-Führung bescherte.

Im dritten Viertel kämpfte der ESV Ingolstadt verbissen und konnte den Rückstand zunächst konstant halten. Trotz der in dieser Phase schwachen Wurfausbeute der Einheimischen, gepaart mit zahlreichen Fehlpässen, gelang es den Schanzern nicht, den TSV Neuburg ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Getragen wurde die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt vom starken Leon Möbius, der mit etlichen erfolgreichen Schnellangriffen, vier Drei-Punkte-Würfen und insgesamt 27 Punkten zum Matchwinner avancierte.

TSV Neuburg zeigt seine Klasse

Im letzten Durchgang spielte der TSV plötzlich befreiter auf und zeigte seine Klasse: Mit 21 Punkten ließ man dem Kontrahenten keine Chance mehr, das Match noch zu drehen. Insbesondere durch klare Aktionen im Zonenbereich erspielten sich die Neuburger gute Abschlüsse, während die Defensive weiterhin enormen Druck ausübte. Am Ende stand ein verdienter 77:65-Erfolg auf der Anzeigetafel, womit die heimischen Baskets ihre Spitzenposition in der Bezirksliga Nord untermauerten und einen weiteren großen Schritt in Richtung Bezirksoberliga-Aufstieg machten.

TSV Neuburg: Mirko Caramia, Jusuf Dizdarevic (10 Punkte), David Enemuo (5), Lukas Gesche (14), Jonas Göksin (3), Benjamin Grossin (2), Leon Möbius (27), Samuel Ogbuchi (9), Presley Ojo, Julius Rein, Konstantin Seebach (2), Bünyamin Yildiz (5).