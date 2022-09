Das ist der Spielplan der Basketball-EM 2022

Wann steigt das Finale der Basketball-EM 2022? In welcher Gruppe und wann spielt Deutschland? Alle Termine im Spielplan der EuroBasket 2022 finden Sie hier.

Die Basketball-EM 2022 findet vom 1. bis 18. September in fünf europäischen Städten statt. Den Spielplan, die Termine mit Datum, Uhrzeit und Austragungsort sowie alle Informationen zum Spielmodus, zu den Teilnehmern und Tickets, erhalten Sie hier.

Zeitplan der Basketball-EM 2022: Spielplan und Termine

Die 41. Europameisterschaft der Männer im Basketball war ursprünglich für September 2021 geplant, fiel aber der Verlegung der Olympischen Spiele zum Opfer und musste darum um ein Jahr verschoben werden. Das sind die wichtigsten Termine der Basketball-EM 2022:

Vorrunde : 1. bis 8. September 2022

1. bis 8. September 2022 Achtelfinale: 10. bis 11. September 2022

10. bis 11. September 2022 Viertelfinale: 13. bis 14. September 2022

13. bis 14. September 2022 Halbfinale: 16. September 2022

16. September 2022 Finale und Spiel um Platz 3: 18. September 2022

Es gibt eine Übertragung der Basketball-EM 2022 live im TV und Stream.

Der gesamte Spielplan der EuroBasket 2022

Datum

Uhrzeit (MESZ) Runde Begegnung Austragungsort 1.9.22 16.15 Uhr Vorrunde 1, Gruppe A Türkei : Montenegro Tiflis , Georgien

13.30 Uhr Vorrunde 1, Gruppe A Spanien : Bulgarien Tiflis , Georgien

19 Uhr Vorrunde 1, Gruppe A Belgien : Georgien Tiflis, Georgien

20.30 Uhr Vorrunde 1, Gruppe B Frankreich : Deutschland Köln , Deutschland

17.15 Uhr Vorrunde 1, Gruppe B Slowenien : Litauen Köln, Deutschland

14.30 Uhr Vorrunde 1, Gruppe B Bosnien und Herzegowina : Ungarn Köln, Deutschland 2.9.22 17 Uhr Vorrunde 1, Gruppe C Kroatien : Griechenland Mailand , Italien

14.15 Uhr Vorrunde 1, Gruppe C Ukraine : Vereinigtes Königreich Mailand, Italien

21 Uhr Vorrunde 1, Gruppe C Italien : Estland Mailand, Italien

21 Uhr Vorrunde 1, Gruppe D Serbien : Niederlande Prag , Tschechien

17.30 Uhr Vorrunde 1, Gruppe D Polen : Tschechien Prag, Tschechien

14 Uhr Vorrunde 1, Gruppe D Israel : Finnland Prag, Tschechien 3.9.22 13.30 Uhr Vorrunde 2, Gruppe A Montenegro : Belgien Tiflis, Georgien

19 Uhr Vorrunde 2, Gruppe A Georgien : Spanien Tiflis, Georgien

16.15 Uhr Vorrunde 2, Gruppe A Bulgarien : Türkei Tiflis, Georgien

14.30 Uhr Vorrunde 2, Gruppe B Deutschland : Bosnien und Herzegowina Köln, Deutschland

20.30 Uhr Vorrunde 2, Gruppe B Ungarn : Slowenien Köln, Deutschland

17.45 Uhr Vorrunde 2, Gruppe B Litauen : Frankreich Köln, Deutschland

21 Uhr Vorrunde 2, Gruppe C Griechenland : Italien Mailand , Italien

17 Uhr Vorrunde 2, Gruppe C Estland : Ukraine Mailand, Italien

14.15 Uhr Vorrunde 2, Gruppe C Vereinigtes Königreich : Kroatien Mailand, Italien

21 Uhr Vorrunde 2, Gruppe D Niederlande : Israel Prag , Tschechien

14 Uhr Vorrunde 2, Gruppe D Finnland : Polen Prag, Tschechien

17.30 Uhr Vorrunde 2, Gruppe D Tschechien : Serbien Prag, Tschechien 4.9.22 19 Uhr Vorrunde 3, Gruppe A Türkei : Georgien Tiflis , Georgien

16.15 Uhr Vorrunde 3, Gruppe A Spanien : Belgien Tiflis, Georgien

13.30 Uhr Vorrunde 3, Gruppe A Bulgarien : Montenegro Tiflis, Georgien

20.30 Uhr Vorrunde 3, Gruppe B Frankreich : Ungarn Köln , Deutschland

17.45 Uhr Vorrunde 3, Gruppe B Slowenien : Bosnien und Herzegowina Köln, Deutschland

14.30 Uhr Vorrunde 3, Gruppe B Litauen : Deutschland Köln, Deutschland 5.9.22 14.15 Uhr Vorrunde 3, Gruppe C Kroatien : Estland Mailand , Italien

21 Uhr Vorrunde 3, Gruppe C Ukraine : Italien Mailand, Italien

17 Uhr Vorrunde 3, Gruppe C Vereinigtes Königreich : Griechenland Mailand, Italien

21 Uhr Vorrunde 3, Gruppe D Serbien : Finnland Prag , Tschechien

14 Uhr Vorrunde 3, Gruppe D Polen : Israel Prag, Tschechien

17.30 Uhr Vorrunde 3, Gruppe D Tschechien : Niederlande Prag, Tschechien 6.9.22 16.15 Uhr Vorrunde 4, Gruppe A Montenegro : Spanien Tiflis , Georgien

19 Uhr Vorrunde 4, Gruppe A Georgien : Bulgarien Tiflis, Georgien

13.30 Uhr Vorrunde 4, Gruppe A Belgien : Türkei Tiflis, Georgien

20.30 Uhr Vorrunde 4, Gruppe B Deutschland : Slowenien Köln , Deutschland

17.15 Uhr Vorrunde 4, Gruppe B Ungarn : Litauen Köln, Deutschland

14.30 Uhr Vorrunde 4, Gruppe B Bosnien und Herzegowina : Frankreich Köln, Deutschland

17 Uhr Vorrunde 4, Gruppe C Griechenland : Ukraine Mailand , Italien

14.15 Uhr Vorrunde 4, Gruppe C Estland : Vereinigtes Königreich Mailand , Italien

21 Uhr Vorrunde 4, Gruppe C Italien : Kroatien Mailand, Italien

14 Uhr Vorrunde 4, Gruppe D Niederlande : Polen Prag , Tschechien

17.30 Uhr Vorrunde 4, Gruppe D Finnland : Tschechien Prag, Tschechien

21 Uhr Vorrunde 4, Gruppe D Israel : Serbien Prag, Tschechien 7.9.22 13.30 Uhr Vorrunde 5, Gruppe A Türkei : Spanien Tiflis , Georgien

19 Uhr Vorrunde 5, Gruppe A Georgien : Montenegro Tiflis, Georgien

16.15 Uhr Vorrunde 5, Gruppe A Bulgarien : Belgien Tiflis, Georgien

17.15 Uhr Vorrunde 5, Gruppe B Frankreich : Slowenien Köln , Deutschland

20.30 Uhr Vorrunde 5, Gruppe B Ungarn : Deutschland Köln, Deutschland

14.30 Uhr Vorrunde 5, Gruppe B Litauen : Bosnien und Herzegowina Köln , Deutschland 8.9.22 14.15 Uhr Vorrunde 5, Gruppe C Kroatien : Ukraine Mailand , Italien

17 Uhr Vorrunde 5, Gruppe C Estland : Griechenland Mailand, Italien

21 Uhr Vorrunde 5, Gruppe C Vereinigtes Königreich : Italien Mailand, Italien

21 Uhr Vorrunde 5, Gruppe D Serbien : Polen Prag , Tschechien

14 Uhr Vorrunde 5, Gruppe D Finnland : Niederlande Prag, Tschechien

17.30 Uhr Vorrunde 5, Gruppe D Tschechien : Israel Prag, Tschechien 10.9.22 12 Uhr Achtelfinale tba Berlin , Deutschland

14.45 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland

18 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland

20.45 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland 11.9.22 12 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland

14.45 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland

18 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland

20.45 Uhr Achtelfinale tba Berlin, Deutschland 13.9.22 17.15 Uhr Viertelfinale tba Berlin, Deutschland

20.30 Uhr Viertelfinale tba Berlin, Deutschland 14.9.22 17.15 Uhr Viertelfinale tba Berlin, Deutschland

20.30 Uhr Viertelfinale tba Berlin, Deutschland 16.9.22 17.15 Uhr Halbfinale tba Berlin, Deutschland

20.30 Uhr Halbfinale tba Berlin, Deutschland 18.9.22 17.15 Uhr Spiel um Platz 3 tba Berlin , Deutschland 18.9.22 20.30 Uhr Finale tba Berlin, Deutschland

Qualifikation, Modus, Teilnehmer und Ablauf der Basketball-EM 2022

Die Qualifikation für die Basketball-WM fand von September 2017 bis Februar 2021 statt. Die vier Austragungsnationen nahmen zwar an den Qualifikationsrunden teil, waren aber automatisch für die Europameisterschaft qualifiziert. Von 32 Nationen qualifizierten sich 24 für die Teilnahme an der Vorrunde der EuroBasket 2022. Diese wurden in vier Gruppen mit je 6 Mannschaften gelost. Russland qualifizierte sich ursprünglich für die Basketball-WM, wurde jedoch aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen. Montenegro nahm den Platz für Russland in Gruppe A ein.

Das sind die Teilnehmer und Gruppen der Männer-Europameisterschaft im Basketball 2022:

Gruppe A

Spanien

Montenegro

Türkei

Georgien

Belgien

Bulgarien

Gruppe B

Frankreich

Litauen

Slowenien

Deutschland

Ungarn

Bosnien und Herzegowina

Gruppe C

Griechenland

Italien

Kroatien

Ukraine

Vereinigtes Königreich

Estland

Gruppe D

Serbien

Tschechien

Polen

Finnland

Israel

Niederlande

In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden innerhalb der jeweiligen Gruppe. Die Auswertung der Vorrunde verläuft über Punkte. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Finalrunden sind Ausschiedsspiele. Das Spiel um Platz drei ist das einzige Platzierungsspiel.

Hautnah dabei sein: Wo gibt es Tickets für die EuroBasket 2022 zu kaufen?

Sloweniens NBA Superstar Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Dennis Schröder und Rudy Gobert live im Stadion sehen: Deutsche Basketball-Fans haben es bei der Basketball-EM 2022 nicht weit, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Alle Vorrundenspiele der Gruppe B, in der die deutsche Nationalmannschaft spielt, finden in der Lanxess Arena in Köln statt. Schauplatz für die komplette Finalrunde bis zum Endspiel ist die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die Standardticketpreise für Köln liegen zwischen 29 und 79 Euro für einzelne Sessions. In Berlin sind es 39 bis 99 Euro im Achtelfinale, 99 bis 309 Euro für den Finaltag. Erhältlich sind die Tickets für Deutschland über eventim. Tickets für die Spielstätten im Ausland finden Sie auf sportsevents365.de.