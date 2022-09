Basketball-EM 2022: Deutschland - Griechenland im Viertelfinale

Deutschland hat es ins Vietelfinale der Basketball-EM 2022 geschafft. Hier erfahren Sie alles rund um die Live-Übertragung des Spiels Deutschland - Griechenland.

Die Basketball-EM ist in vollem Gange. Das Gastgeberland Deutschland ist dabei immernoch mittendrin. Nun haben es die deutschen Basketballer bis ins Viertelfinale geschafft. Doch der Spielplan der Basketball-EM 2022 zeigt, dass der nächste Gegner alles andere als einfach wird: Deutschland trifft in der nächsten Finalrunde auf Griechenland.

Die griechischen Basketballer sind als einziges Team in diesem Turnier noch ungeschlagen. Im Achtelfinale konnten sie die ebenfalls starken Tschechen überzeugend mit 94:88 schlagen. Einer der Gründe für den Erfolg des Teams ist dabei ihr Star-Spieler aus der NBA, Giannis Antetokounmpo.

Auch Deutschland schlägt sich bisher gut im Turnier. Ins Viertelfinale zogen die Spieler des DBB-Teams nach einem hart erkämpften Sieg von 85:79 gegen Montenegro ein. Doch Griechenland ist ein anderes Kaliber. Insbesondere deren NBA-Star könnte für das deutsche Team zum Problem werden. Sowohl die Fans als auch das DBB-Team fiebern dem Antetokounmpo-Duell entgegen.

Video: SID

Deutschland - Griechenland bei der Basketball-EM 2022: Termin und Sendezeit

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet an folgendem Termin statt:

13. September 2022, um 20.15 Uhr

Wird das Spiel Deutschland - Griechenland live im Free-TV zu sehen sein?

Die Rechte an der Übertragung der Basketball-EM 2022 hält in Deutschland der Streaming-Anbieter MagentaSport. Eine Übertragung der Spiele im Free-TV findet ebenfalls statt.

Fans des DBB-Teams haben doppelt Glück: MagentaSport bietet für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft während der EM einen kostenlosen Livestream an. Da die Spiele der Deutschen kostenlos zu sehen sind, könnte das einen positiven Effekt auf das Interesse an der Sportart hierzulande haben. Wer lieber nur auf dem TV das Spiel verfolgen möchte, kann dies auf RTL tun.

Basketball-EM 2022: Übertragung von Deutschland - Griechenland live im Stream und Free-TV

Da sich MagentaSport die Rechte an der Übertragung der gesamten Basketball-EM gesichert hat, werden auch im Stream die Spiele nur bei diesem Anbieter zu sehen sein. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Spiele der EM live im Stream. Dabei sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kostenlos für alle zugänglich.

Wer also nur die Spiele des DBB-Teams sehen möchte, der muss nichts weiter tun als den Stream einzuschalten. Für diejenigen, die alle Spiele sehen möchten, ist es notwendig ein Abo bei MagentaSport abzuschließen. Ein solches ist ab 4,95 Euro pro Monat zu haben. Über RTL wäre auch ein Live-Stream möglich, dazu müsste man jedoch ein Abo abschließen.

Free-TV: RTL

Pay-TV: MagentaSport

Stream: MagentaSport (kostenlos) & RTL (Abopflichtig)

Das ist die Bilanz von Deutschland und Griechenland bei der Basketball-EM 2022

Das deutsche Team musste in der Gruppenphase nur eine einzige Niederlage einstecken. Damit ist die Mannschaft solide in die Finalrunde gestartet. Der Traum des Teams ist es dabei selbstverständlich, den zweiten deutschen EM-Titel zu holen. Dieses Jahr bietet sich dafür auch besonders an, da die EM in der eigenen Heimat ausgerichtet wird. Nach dem Sieg gegen Montenegro im Achtelfinale scheint die Mannschaft diesem Ziel auch wieder ein Stückchen nähergekommen zu sein. Doch das letzte Spiel artete in eine Zitterpartie aus. Die deutschen Basketballer sind aber dennoch guter Dinge und bitten ihre Fans um Unterstützung für das Viertelfinale.

Die Griechen sind, im Gegensatz zu den Deutschen, noch ungeschlagen in diesem Turnier. Teil der Mannschaft ist der Top-3 Spieler der NBA, Giannis Antetokounmpo. Das Team ist stark und der Favorit der Partie. Doch der letzte Sieg der griechischen Mannschaft war nicht allzu hoch und das deutsche Team spielt gut. Der Ausgang des Spiels ist daher offen, die Fans des DBB-Teams dürfen also auch weiterhin vom EM-Sieg träumen.