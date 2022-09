Basketball-EM 2022: Deutschland - Spanien live im Free-TV und Stream

Deutschland steht im Halbfinale der Basketball-EM! Der Gegner: Spanien. Alle Infos zur Partie und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream gibt es hier.

"Three, Three, Three!" hallte es durch die Halle im ersten Viertel beim Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Griechenland bei der Basketball-EM. Den Start machte DBB-Spieler Andreas Obst mit einem erfolgreichen Dreier-Wurf, in den ersten vier Minuten kommen die Deutschen auf 19 Punkte und versenken fünf von sechs Dreier-Versuchen. Am Ende des ersten Viertels werden es insgesamt acht erfolgreiche Drei-Punkte-Körbe sein, die auf das Konto der DBB-Auswahl gehen. Griechenland bleibt jedoch dran und so geht es mit einer fünf Punkte Führung (32:27) ins zweite Viertel. Der NBA-Star der Griechen, Giannis Antetokounmpo, treibt seine Mannschaft voran, zur Halbzeit führen die Griechen wieder - 57:61 aus Sicht Deutschlands.

Aus der Halbzeitpause heraus startet Deutschland erneut furios, lässt im dritten Viertel nur zehn Punkte zu und erzielt selbst 26 (83:71). Im letzten Viertel fliegt Antetokounmpo vom Court, Dennis Schröder folgte ihm kurz darauf. Doch das deutsche Team ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und zog verdient nach einem 107:96 ins Halbfinale ein.

Dort wartet der Sieger aus dem vorangegangenen Viertelfinale: Spanien. Die setzten sich gegen Finnland mit 100:90 durch und stehen nun zwischen der DBB-Team und dem Finale. Wenn Sie das Halbfinale Deutschland - Spanien gerne live verfolgen möchten, haben wir hier die nötigen Informationen für einen gelungenen Basketball-Abend: Wo Sie Deutschland vs. Spanien im Free-TV und Live-Stream schauen können haben wir recherchiert.

Halbfinale bei der Basketball-EM 2022: Wann spielt Deutschland gegen Spanien?

Der Kampf ums Finale bei der Basketball-EM 2022 beginnt für Deutschland und Spanien am Freitag, 16. September, um 20.30 Uhr. Der Finalgegner wird zu diesem Zeitpunkt bereits feststehen: Das erste Halbfinale steigt um 17.30 Uhr.

Basketball-EM 2022: Wo wird das Halbfinale Deutschland vs. Spanien übertragen?

Inzwischen kann man bei der Verfolgung von Sportereignissen prinzipiell auf zwei Medien zurückgreifen, wenn man mehr als Audio genießen will: Fernsehen oder Stream. Wird das Spiel Deutschland gegen Spanien also im Free-TV oder in einem kostenfreien Live-Stream übertragen? Ja und ja: Eine Free-TV Übertragung des Halbfinals wird es ebenso geben wie eine Stream: RTL überträgt die Partie kostenfrei im TV, MagentaTV zeigt die Partie Deutschland - Spanien live im kostenlosen Stream! Denn MagentaTV zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung im kostenlosen Live-Stream. Wie die Übertragung der anderen Spiele geregelt wird und wurde, können Sie in unserem Übersichtsartikel "Basketball-EM 2022 live: Hier laufen die Spiele im TV und Stream" nachlesen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, wann die Spiele überhaupt angesetzt sind: Das ist der Spielplan der Basketball-EM 2022.

Die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Spanien , Halbfinale Basketball-Europameisterschaft 2022

- , 2022 Datum: Freitag, 16. September

Freitag, 16. September Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im kostenfreien Live-Stream: MagentaTV

Basketball-EM 2022: Bilanz von Deutschland und Spanien

Wenn Sie sich einen Überblick hinsichtlich der aktuellen Spielstärke des deutschen Teams machen möchten, präsentieren wir Ihnen die Zusammenfassung des Spiels Deutschland - Griechenland:

Und natürlich das Viertelfinale des Gegners Spanien:

