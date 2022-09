Basketball-EM 2022 live: Hier laufen die Spiele im TV und Stream

Die Basketball-EM 2022 live im TV und kostenlos im Stream: Hier gibt es die Infos rund um die Übertragung, die Sender und die TV-Termine der EuroBasket 2022.

Die Basketball-EM der Männer findet 2022 vom 1. bis 18. September statt. Die Vorrunde der Gruppe B sowie die Finalrunde werden in Deutschland ausgetragen. Das lässt die Fans auf eine umfangreiche Live-Übertragung im Free-TV hoffen. Alle Sendetermine im Gratis-Fernsehen, Pay-TV-Sender sowie kostenlose Live-Streams für die Basketball-EM 2022 finden Sie hier.

Basketball-EM 2022 live im Free-TV: ARD, ZDF oder Eurosport?

Die Rechte an der Übertragung der EuroBasket 2022 hält MagentaSport. Der Streaming-Dienst der Telekom ist kostenpflichtig und per Smart-TV, auf mobilen Endgeräten oder am PC im Browser abrufbar. Dort laufen alle Partien der Männer-Europameisterschaft im Basketball 2022 live und in voller Länge. Fans der deutschen Nationalmannschaft haben Glück: MagentaSport und der DBB bieten alle Spiele des deutschen Teams bei der Basketball-EM im kostenlosen Live-Stream an!

Das sind die Termine und Sendezeiten im Spielplan der Basketball-EM 2022:

Vorrunde : 1. bis 8. September 2022, täglich ab ca. 13.30 Uhr

1. bis 8. September 2022, täglich ab ca. 13.30 Uhr Achtelfinale: 10. und 11. September 2022, um 12 Uhr, 14.45 Uhr, 18 Uhr und 20.45 Uhr

10. und 11. September 2022, um 12 Uhr, 14.45 Uhr, 18 Uhr und 20.45 Uhr Viertelfinale: 13. und 14. September 2022, um 17.15 Uhr und 20.30 Uhr

13. und 14. September 2022, um 17.15 Uhr und 20.30 Uhr Halbfinale: 16. September 2022, um 17.15 Uhr und 20.30 Uhr

16. September 2022, um 17.15 Uhr und 20.30 Uhr Spiel um Platz drei: 18. September 2022, 17.15 Uhr

18. September 2022, 17.15 Uhr Finale: 18. September 2022, 20.30 Uhr

Video: SID

Der TV-Kalender für die Europameisterschaft im Basketball mit allen Terminen im kostenlosen Live-Stream

Das DBB-Team spielt bei der EuroBasket 2022 in Gruppe B gegen Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Als eines der vier Gastgeberländer hat die deutsche Mannschaft den Heimvorteil: Alle Vorrundenspiele der Gruppe B werden in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Schaffen es die deutschen Spieler in die Finalrunde, spielen sie in der Mercedes-Benz Arena in Berlin um die Trophäe. Für Basketball-Fans aus Deutschland wäre das gleich ein doppelter Grund zur Freude: Alle Spiele der Basketball-EM 2022 mit deutscher Beteiligung laufen im kostenlosen Live-Stream bei MagentaSport.

Das sind die aktuell bekannten und potenziellen Sendetermine für die Basketball-EM im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream:

Datum

Uhrzeit Runde Gegner Sender/Stream 1.9.22 20.30 Uhr Vorrunde 1, Gruppe B Frankreich : Deutschland MagentaSport (kostenlos) 3.9.22 14.30 Uhr Vorrunde 2, Gruppe B Deutschland : Bosnien MagentaSport (kostenlos) 4.9.22 14.30 Uhr Vorrunde 3, Gruppe B Litauen : Deutschland MagentaSport (kostenlos) 6.9.22 20.30 Uhr Vorrunde 4, Gruppe B Deutschland : Slowenien MagentaSport (kostenlos) 7.9.22 20.30 Uhr Vorrunde 5, Gruppe B Ungarn : Deutschland MagentaSport (kostenlos) 10.9.22 18 Uhr Achtelfinale Montenegro : Deutschland MagentaSport (kostenlos) 13.9.22 17.15/20.30 Uhr Viertelfinale Deutschland : noch offen MagentaSport (kostenlos) 16.9.22 17.15/20.30 Uhr Halbfinale tba MagentaSport (Spiel mit deutschem Team kostenlos) 18.9.22 17.15 Uhr Spiel um Platz 3 tba MagentaSport (mit deutschem Team kostenlos) 18.9.22 20.30 Uhr Finale tba MagentaSport (mit deutschem Team kostenlos)

Wissenswertes zur Europameisterschaft im Basketball

Der offizielle Name der europäischen Basketballmeisterschaft lautet FIBA EuroBasket .

Das Turnier wurde im Jahr 1935 zum ersten Mal veranstaltet.

Von 1947 bis 2017 fand die Männer-EM im Zweijahresrythmus statt. Die EM 2022 ist die erste im neuen Vierjahresrythmus.

Die 41. EuroBasket war für 2021 geplant. Die Auswirkungen der Coronapandemie und die verschobenen Olympischen Spiele führten dazu, dass die Basketball-EM auf 2022 verlegt werden musste.

war für 2021 geplant. Die Auswirkungen der und die verschobenen führten dazu, dass die auf 2022 verlegt werden musste. Nach wie vor hält die Sowjetunion mit 14 Europameister-Titeln den Siegrekord, gefolgt von Jugoslawien / Serbien und Montenegro . Auf Platz drei liegt Spanien , das drei Mal Europameister wurde.

mit 14 Europameister-Titeln den Siegrekord, gefolgt von / und . Auf Platz drei liegt , das drei Mal Europameister wurde. Deutschland gewann bis jetzt einmal die Europameisterschaft im Basketball. 1993, ebenfalls bei einer Heim-EM, setzte sich das deutsche Team gegen Russland durch.