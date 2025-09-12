Deutschland – Finnland heute live im TV und Stream: Läuft das Halbfinale der Basketball-EM im Free-TV?

Das deutsche Basketball-Team hat sich bei der laufenden Europameisterschaft 2025 weitestgehend souverän bis ins Halbfinale gekämpft. In der Vorrunde in Tampere blieb die von Trainer Álex Mumbrú gecoachte deutsche Mannschaft mit fünf Siegen aus fünf Spielen ungeschlagen. Insbesondere gegen Gastgeber Finnland lieferte Deutschland eine überzeugende Vorstellung ab: Mit einem klaren 91:61-Erfolg setzten sich die deutschen Basketballer gegen die Skandinavier durch.

Auch im Achtelfinale behielt das DBB-Team deutlich die Oberhand, besiegte Gegner Portugal mit 85:58. Das Viertelfinale gegen Slowenien entwickelte sich wiederum zu einem nervenaufreibenden Spiel: Trotz eines schwachen Starts und einem Rückstand zur Halbzeit behielten die Deutschen um Franz Wagner, Dennis Schröder und Co. die Nerven und sicherten sich letzten Endes mit einem 99:91-Sieg den Einzug ins Halbfinale. Dort trifft Deutschland erneut auf Finnland, wie bereits in der Vorrunde.

Wann genau findet das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland statt? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Deutschland – Finnland bei der Basketball-EM 2025: Termin und Uhrzeit des Halbfinales

Dem Spielplan der Europameisterschaft 2025 zufolge findet die Begegnung im Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland am Freitag, dem 12. September 2025, statt. Dabei erfolgt der Anpfiff planmäßig um Punkt 16 Uhr in der Arena Riga in der finnischen Hauptstadt. Besagtes Stadion bietet Platz für knapp 10.230 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutschland gegen Finnland heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Basketball-EM 2025

Die Übertragung der Basketball-Europameisterschaft 2025 obliegt dem Kölner Privatsender RTL sowie der Deutschen Telekom. Konkret bedeutet das, dass es alle Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos im Free-TV zu sehen gibt. Dies betrifft folgerichtig natürlich auch das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland. Wer lieber die moderne Variante des Streamens bevorzugt, kann dafür die sendereigene Plattform RTL+ nutzen. Diese Option ist allerdings mit Kosten verbunden. Bei RTL gibt es außerdem Zusammenfassungen sowie Highlights des Turniers zu sehen.

Wenn Sie ausnahmslos alle Begegnungen der Basketball-EM 2025 live und in voller Länge verfolgen möchten, müssen Sie sich um ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV bemühen. Kundinnen und Kunden mit einem MagentaTV-Vertrag können die Basketball-EM 2025 ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Ansonsten ist der Zugriff auch über ein MagentaSport-Abo möglich. Das Jahres-Abo kostet derzeit 14,95 Euro monatlich, das Monats-Abo ist mit 19,95 Euro etwas teurer.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Halbfinales zwischen Deutschland und Finnland auf einen Blick:

Spiel: Deutschland – Finnland, Halbfinale der Basketball-EM 2025

Datum: Freitag, 12. September 2025

Uhrzeit: 16 Uhr

Ort: Arena Riga, Finnland

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Deutschland vs. Finnland bei der Basketball-EM 2025: Was sagt die Bilanz?

Bislang trafen das deutsche und das finnische Basketball-Team achtmal in Pflichtspielen aufeinander. Aus deutscher Sicht fällt die Bilanz mit 6:2 Siegen durchaus erfreulich aus. Insgesamt konnte das DBB-Team die vergangenen fünf Partien gegen Finnland allesamt für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen liegt noch gar nicht lange zurück: Wie eingangs bereits erwähnt, mussten die Finnen in der Vorrunde des laufenden Turniers vor den eigenen Fans in Tampere eine klare Niederlage gegen die Deutschen einstecken.