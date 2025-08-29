Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream: Übertragung der Basketball-EM 2025

Die 42. Auflage der Basketball-Europameisterschaft der Männer findet vom 27. August bis zum 14. September 2025 statt. Als Austragungsorte fungieren erneut vier Länder: Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Die Vorrundenspiele werden in Tampere (Finnland), Limassol (Zypern) und Katowice (Polen) ausgetragen. Ab der Finalrunde konzentriert sich das Turnier in Riga. Dort ist die Arena Riga mit einer Kapazität von 14.500 Plätzen Schauplatz der K.-o.-Spiele bis zum Endspiel.

Insgesamt nehmen 24 Nationalmannschaften teil. Sie sind in vier Gruppen mit jeweils sechs Teams eingeteilt. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Von dort an geht es im K.-o.-System weiter, bis in Riga der neue Europameister ermittelt wird.

In der zweiten Spielrunde der Basketball-EM 2025 trifft der deutsche Basketball-Kader auf Schweden. Hier in diesem Artikel erfahren Sie, an welchem Termin das Vorrundenspiel stattfindet und wo Sie die Partie zwischen Deutschland und Schweden im Free-TV und Stream sehen können.

Basketball-EM 2025: Termin und Uhrzeit des Spiels Deutschland - Schweden

Ein Blick auf den Spielplan der Basketball-EM 2025 zeigt, dass die Partie zwischen Deutschland und Schweden bei der Basketball-EM 2025 am Freitag, dem 29. August, ausgetragen wird. Los geht es um 12.30 Uhr in der Nokia-areena in Tampere (Finnland).

Übertragung der Basketball-WM 2025: Deutschland gegen Schweden live im Free-TV und Stream

Die Fernseh- und Streamingrechte für die Basketball-Europameisterschaft 2025 teilen sich RTL und die Deutsche Telekom. RTL zeigt alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Spiele der K.o.-Runde und das Endspiel live im Free-TV. Auch das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schweden wird dort übertragen. Zusätzlich besitzt RTL die Rechte zur Ausstrahlung von Spielzusammenfassungen.

Wer sämtliche 76 Partien des Turniers verfolgen möchte, benötigt Zugang zu den Plattformen MagentaTV und MagentaSport. Dort laufen alle Begegnungen in voller Länge. Für bestehende MagentaTV-Kunden sind die Übertragungen bereits in den jeweiligen Tarifen enthalten. Interessierte ohne Vertrag bei MagentaTV können über MagentaSport ein Abo abschließen. Dieses ist derzeit ab 12,95 Euro monatlich erhältlich.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Spiel Deutschland gegen Schweden bei der Basketball-EM 2025 noch einmal im kurzen Überblick:

Spiel: Deutschland – Schweden, Gruppenphase der Basketball-EM 2025

Datum: Freitag, 29. August 2025

Uhrzeit: 12.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV , RTL

Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM 2025: Bilanz der beiden Nationalmannschaften

Deutschland und Schweden sind laut kicker.de im Basketball bislang 16 Mal aufeinandergetroffen. Zwei dieser Begegnungen fanden im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft statt, neun waren Freundschaftsspiele zwischen den Nationalteams. Vier Duelle wurden in der Europameisterschafts-Qualifikation ausgetragen, ein weiteres im Super Cup. Die Bilanz spricht dabei klar für die deutsche Auswahl: Sie entschied 13 Partien für sich. Die schwedische Mannschaft ging in drei Begegnungen als Sieger vom Spielfeld.