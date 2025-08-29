Litauen - Deutschland live im Free-TV und Stream: Läuft das Gruppenspiel der Basketball-EM im Free-TV?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet bei der Europameisterschaft vom 27. August bis 14. September 2025 in der Vorrunde gegen Finnland, Litauen, Montenegro, Schweden und Großbritannien. Alle deutschen Gruppenspiele finden dieses Mal im finnischen Tampere statt. Spannend dürfte vor allem das Aufeinandertreffen mit Litauen werden. Beide Teams standen sich schon bei der EM 2022 in der Gruppenphase gegenüber. Damals hatte Deutschland in der Verlängerung mit einem knappen Vorsprung von zwei Körben gewonnen.

Ansonsten sind die großen Namen des europäischen Basketballs dieses Jahr in anderen Vorrunden untergebracht. Spanien, Frankreich, Griechenland und Slowenien kämpfen zunächst in anderen Gruppen um den Einzug in die K.-o.-Runde. Besonders die Gruppe C mit Spanien, Griechenland, Bosnien-Herzegowina und Italien gilt als stark besetzt. Für Deutschland bedeutet das: Ein mögliches Duell mit diesen Topteams könnte frühestens im Viertelfinale anstehen.

Für Deutschland dürfte das Spiel gegen Litauen entscheidend sein, wenn es um den Gruppensieg geht. Wann genau die Partie steigt und wo sie zu sehen ist, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Termin und Uhrzeit des Spiels Litauen - Deutschland bei der Basketball-EM 2025

Bei der Basketball-Europameisterschaft 2025 kommt es in der Gruppe B zum Aufeinandertreffen von Litauen und Deutschland. Für die deutsche Mannschaft ist es das dritte Spiel in der Vorrunde. Die Partie ist laut dem Spielplan der Basketball-EM 2025 für Samstag, den 30. August, angesetzt und beginnt um 12.30 Uhr. Austragungsort ist die Nokia-Areena in Tampere in Finnland.

Übertragung der Basketball-WM 2025: Litauen gegen Deutschland live im Free-TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die Basketball-Europameisterschaft 2025 liegen bei RTL und der Deutschen Telekom. RTL strahlt im Free-TV alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ausgewählte Begegnungen der K.-o.-Phase sowie das Finale aus. Auch das Vorrundenduell zwischen Deutschland und Litauen ist Teil des Programms. Darüber hinaus kümmert sich RTL auch um die Spielzusammenfassungen der Basketball-EM 2025.

Das vollständige Turnier mit insgesamt 76 Spielen läuft exklusiv bei den Telekom-Diensten MagentaTV und MagentaSport. Kundinnen und Kunden mit einem MagentaTV-Vertrag haben Zugriff ohne zusätzliche Kosten. Wer kein MagentaTV nutzt, kann die Spiele über ein MagentaSport-Abonnement verfolgen, das derzeit ab 12,95 Euro im Monat erhältlich ist.

Alle wichtigen Infos rund um das EM-Spiel Litauen gegen Deutschland finden Sie noch einmal kompakt zusammengefasst:

Spiel: Litauen – Deutschland, Gruppenphase der Basketball-EM 2025

Datum: Samstag, 30. August 2025

Uhrzeit: 12.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV , RTL

Litauen vs. Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Bilanz der beiden Nationalmannschaften

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist laut kicker.de in ihrer bisherigen Länderspielgeschichte achtmal auf Litauen getroffen. Obwohl Deutschland im letzten Spiel gegen Litauen bei der EM 2022 einen knappen Sieg erzielen konnte, spricht in der direkten Bilanz vieles für die baltische Auswahl: Sechsmal gingen die Litauer als Sieger vom Platz, nur zweimal gelang der deutschen Mannschaft ein Erfolg. Ob der von Bundestrainer Alex Mumbrú zusammengestellte deutsche Kader an den Erfolg des letzten Duells mit Litauen anknüpfen kann, entscheidet sich am 3. Spieltag der Basketball-EM 2025.