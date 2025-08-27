Montenegro – Deutschland heute live im TV und Stream: Wo läuft das erste DBB-Spiel der Basketball-EM 2025?

Die Basketball-Europameisterschaft 2025 (EuroBasket 2025) findet vom 27. August bis zum 14. September 2025 statt. Insgesamt 24 Nationen treten gegeneinander an, das Turnier wird in den vier Gastgeberländern Lettland, Finnland, Polen und Zypern veranstaltet.

Die deutsche Nationalmannschaft trägt ihre Vorrundenspiele in Tampere (Finnland) aus. Nach dem Gewinn des WM-Titels 2023 zählt das Team erneut zu den Mitfavoriten. Im Mittelpunkt stehen dabei Dennis Schröder und Franz Wagner. Schröder übernimmt erneut die Rolle des Kapitäns, während Wagner nach seiner WM-Premiere 2023 erstmals bei einer Europameisterschaft antritt. Das Aufgebot umfasst neben den NBA-Spielern weitere erfahrene Profis aus europäischen Mannschaften. Verzichten muss der Bundestrainer allerdings auf drei wichtige Spieler. Moritz Wagner fällt verletzungsbedingt mit einem Kreuzbandriss aus, Isaiah Hartenstein kuriert Achillessehnenprobleme aus, und auch Nick Weiler-Babb steht nicht zur Verfügung.

Montenegro nimmt 2025 zum fünften Mal in seiner Geschichte an der EuroBasket teil, nachdem die Nationalmannschaft bereits bei den Turnieren 2011, 2013, 2017 und 2022 vertreten war. Im FIBA Basketball-Weltcup 2023 belegte Montenegro den 11. Platz. Die deutsche Mannschaft startet am ersten Spieltag in der Gruppenphase der EuroBasket. Zum Auftakt trifft das Team in Finnland auf Montenegro.

Wann findet das Spiel statt und gibt es eine Übertragung im Free-TV? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um das Spiel finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit des Spiels Montenegro – Deutschland heute bei der Basketball-EM 2025

Deutschland startet laut Spielplan der Basketball-EM 2025 am Mittwoch, dem 27. August 2025, in das Turnier. Zum Auftakt der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú auf Montenegro. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Montenegro gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Gratis-Übertragung der Basketball-EM 2025

Wenn Deutschland am Mittwoch, dem 27. August 2025, in der Gruppenphase der Basketball-Europameisterschaft auf Montenegro trifft, beginnt die Übertragung des Spiels um 15.30 Uhr live im Free-TV bei RTL. Der Sender zeigt alle Begegnungen der deutschen Mannschaft sowie ausgewählte K.-o.-Spiele und das Finale. Zusätzlich sind Zusammenfassungen weiterer Partien vorgesehen.

Darüber hinaus bietet MagentaTV/MagentaSport die Übertragung aller 76 Spiele des Turniers an. Für MagentaTV-Kunden sind die Spiele in den bestehenden Tarifen enthalten, für andere Zuschauer ist der Zugang über ein separates MagentaSport-Abonnement möglich.

Wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen zur Partie Deutschland gegen Montenegro bei der Basketball-EM 2025 noch einmal zusammengefasst.

Spiel: Deutschland – Montenegro, Gruppenphase der Basketball-EM 2025

Datum: Mittwoch, 27. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV

Basketball-EM 2025 heute: Die NBA-Spieler beim Duell Montenegro gegen Deutschland

Der Deutsche Basketballbund (DBB) hat am 21. Juli 2025 seinen Kader für die Basketball-Europameisterschaft der Herren bekannt gegeben. Cheftrainer Álex Mumbrú, der seit Herbst 2024 die Nationalmannschaft betreut, setzt dabei auf einen Mix aus erfahrenen Kräften und Debütanten. Besonders im Fokus stehen die drei NBA-Spieler, Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner und Tristan da Silva (beide Orlando Magic). Während Schröder längst als Führungsspieler etabliert ist, feiert Da Silva nach einer starken Rookie-Saison in der NBA sein Debüt im Nationaltrikot. Auch für Franz Wagner ist es die erste EuroBasket-Teilnahme, nachdem er 2023 beim WM-Gewinn seine Premiere bei einem großen Turnier gefeiert hatte.

Im aktuellen Aufgebot Montenegros steht Nikola Vučević von den Chicago Bulls in der NBA unter Vertrag. Alle weiteren Spieler wie Igor Drobnjak, Marko Simonović oder Nemanja Radović sind in europäischen Ligen oder im College-Basketball aktiv. Vučević ist damit der einzige NBA-Spieler innerhalb der Mannschaft und nimmt eine zentrale Rolle im Team ein.