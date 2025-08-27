Basketball-EM 2025: Spielplan, Termine, Gruppen - alle Infos

Die Basketball-Europameisterschaft 2025, offiziell bekannt als EuroBasket 2025, bringt vom 27. August bis zum 14. September Basketballfans aus ganz Europa zusammen – sie steht unter dem Zeichen sportlicher Höchstleistungen und gesellschaftlicher Signale. Insgesamt 24 Nationen treten in einer grenzüberschreitenden Turnierstruktur gegeneinander an – mit Lettland, Finnland, Polen und Zypern als Gastgebern. Im Fokus steht besonders das deutsche Nationalteam, das nach dem historischen WM-Titel 2023 mit Stars wie Dennis Schröder und Franz Wagner als Mitfavorit ins Rennen geht und seine Vorrundenspiele in Tampere (Finnland) austrägt. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine bahnbrechende Entscheidung des Deutschen Basketball Bundes: Erstmals werden die Prämien für Männer und Frauen gleich geregelt – ein kraftvolles Zeichen für Gleichberechtigung und Respekt im Leistungssport. Die Übertragungsrechte der Basketball-Europameisterschaft haben sich dieses Jahr RTL und Telekom gesichert. Wir liefern Ihnen die Fakten und Zahlen zu dem Turnier.
Termine bei der Basketball-EM 2025
Hier kommt der Rahmen-Terminplan für das Turnier:
Turnierzeitraum
- Beginn: Mittwoch, 27. August 2025
- Ende: Sonntag, 14. September 2025
Phasen und Termine
- Gruppenphase: 27. August – 4. September 2025
- Achtelfinale: 6. und 7. September 2025
- Viertelfinale: 9. und 10. September 2025
- Halbfinale: 12. September 2025
- Spiel um Platz 3: 14. September 2025, 16 Uhr
- Finale: 14. September 2025, 20 Uhr
Austragungsorte
- Gruppe A: Riga, Lettland
- Gruppe B: Tampere, Finnland
- Gruppe C: Limassol, Zypern
- Gruppe D: Katowice, Polen
- Finalrunde: Riga, Lettland
Basketball-EM 2025: Der Spielplan
1. Spieltag - Mittwoch, 27. August 2025
- 12.30 Uhr: Großbritannien – Litauen
- 13.45 Uhr: Tschechien – Portugal
- 15.30 Uhr: Montenegro – Deutschland
- 17 Uhr: Lettland – Türkei
- 19.30 Uhr: Schweden – Finnland
- 20.15 Uhr: Serbien – Estland
1. Spieltag - Donnerstag, 28. August 2025
- 14 Uhr: Georgien – Spanien
- 14 Uhr: Israel – Island
- 17 Uhr: Belgien – Frankreich
- 17.15 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Zypern
- 20.30 Uhr: Griechenland – Italien
- 20.30 Uhr: Slowenien – Polen
2. Spieltag – Freitag, 29. August 2025
- 12.30 Uhr: Deutschland – Schweden
- 13.45 Uhr: Türkei – Tschechien
- 15.30 Uhr: Litauen – Montenegro
- 17 Uhr: Estland – Lettland
- 19.30 Uhr: Finnland – Großbritannien
- 20.15 Uhr: Portugal – Serbien
2. Spieltag - Samstag, 30. August 2025
- 14 Uhr: Italien – Georgien
- 14 Uhr: Island – Belgien
- 17 Uhr: Frankreich – Slowenien
- 17.15 Uhr: Zypern – Griechenland
- 20.30 Uhr: Spanien – Bosnien-Herzegowina
- 20.30 Uhr: Polen – Israel
3. Spieltag - Samstag, 30. August 2025
- 12.30 Uhr: Litauen – Deutschland
- 13.45 Uhr: Tschechien – Estland
- 15.30 Uhr: Großbritannien – Schweden
- 17 Uhr: Lettland – Serbien
- 19.30 Uhr: Montenegro – Finnland
- 20.15 Uhr: Türkei – Portugal
3. Spieltag – Sonntag, 31. August 2025
- 14 Uhr: Georgien – Griechenland
- 14 Uhr: Slowenien – Belgien
- 17 Uhr: Israel – Frankreich
- 17.15 Uhr: Spanien – Zypern
- 20.30 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Italien
- 20.30 Uhr: Polen – Island
4. Spieltag – Montag, 1. September 2025
- 12.30 Uhr: Schweden – Montenegro
- 13.45 Uhr: Estland – Türkei
- 15.30 Uhr: Deutschland – Großbritannien
- 17 Uhr: Portugal – Lettland
- 19.30 Uhr: Finnland – Litauen
- 20.15 Uhr: Serbien – Tschechien
4. Spieltag – Dienstag, 2. September 2025
- 14 Uhr: Griechenland – Bosnien-Herzegowina
- 14 Uhr: Belgien – Israel
- 17 Uhr: Island – Slowenien
- 17.15 Uhr: Zypern – Georgien
- 20.30 Uhr: Italien – Spanien
- 20.30 Uhr: Frankreich – Polen
5. Spieltag – Mittwoch, 3. September 2025
- 12.30 Uhr: Montenegro – Großbritannien
- 13.45 Uhr: Estland – Portugal
- 15.30 Uhr: Litauen – Schweden
- 17 Uhr: Tschechien – Lettland
- 19.30 Uhr: Finnland – Deutschland
- 20.15 Uhr: Türkei - Serbien
5. Spieltag – Donnerstag, 4. September 2025
- 14 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Georgien
- 14 Uhr: Frankreich – Island
- 17 Uhr: Israel – Slowenien
- 17.15 Uhr: Italien – Zypern
- 20.30 Uhr: Spanien – Griechenland
- 20.30 Uhr: Polen – Belgien
K.o.-Phase
- Achtelfinale: Samstag, 06.09.2025
- Viertelfinale: Dienstag, 09.09.2025
- Halbfinale: Freitag, 12.09.2025
- Spiel um Platz 3 und Finale: Sonntag, 14.09.2025
Die Gruppen der Basketball-EM 2025
Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das ab dem 6. September in Riga ausgetragen wird.
Gruppe A – Riga (Lettland)
- Portugal
- Estland
- Lettland
- Türkei
- Serbien
- Tschechien
Gruppe B – Tampere (Finnland)
- Deutschland
- Finnland
- Großbritannien
- Litauen
- Montenegro
- Schweden
Gruppe C – Limassol (Zypern)
- Zypern
- Italien
- Georgien
- Spanien
- Griechenland
- Bosnien und Herzegowina
Gruppe D – Katowice (Polen)
- Belgien
- Frankreich
- Island
- Israel
- Polen
- Slowenien
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden