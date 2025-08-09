Basketball-EM 2025: Spielplan, Termine, Gruppen - alle Infos

Die Basketball-Europameisterschaft 2025, offiziell bekannt als EuroBasket 2025, bringt vom 27. August bis zum 14. September Basketballfans aus ganz Europa zusammen – sie steht unter dem Zeichen sportlicher Höchstleistungen und gesellschaftlicher Signale. Insgesamt 24 Nationen treten in einer grenzüberschreitenden Turnierstruktur gegeneinander an – mit Lettland, Finnland, Polen und Zypern als Gastgebern. Im Fokus steht besonders das deutsche Nationalteam, das nach dem historischen WM-Titel 2023 mit Stars wie Dennis Schröder und Franz Wagner als Mitfavorit ins Rennen geht und seine Vorrundenspiele in Tampere (Finnland) austrägt. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine bahnbrechende Entscheidung des Deutschen Basketball Bundes: Erstmals werden die Prämien für Männer und Frauen gleich geregelt – ein kraftvolles Zeichen für Gleichberechtigung und Respekt im Leistungssport. Die Übertragungsrechte der Basketball-Europameisterschaft haben sich dieses Jahr RTL und Telekom gesichert. Wir liefern Ihnen die Fakten und Zahlen zu dem Turnier.

Termine bei der Basketball-EM 2025

Hier kommt der Rahmen-Terminplan für das Turnier:

Turnierzeitraum

Beginn: Mittwoch, 27. August 2025

Ende: Sonntag, 14. September 2025

Phasen und Termine

Gruppenphase: 27. August – 4. September 2025

Achtelfinale: 6. und 7. September 2025

Viertelfinale: 9. und 10. September 2025

Halbfinale: 12. September 2025

Spiel um Platz 3: 14. September 2025, 16 Uhr

Finale: 14. September 2025, 20 Uhr

Austragungsorte

Gruppe A: Riga, Lettland

Gruppe B: Tampere, Finnland

Gruppe C: Limassol, Zypern

Gruppe D: Katowice, Polen

Finalrunde: Riga, Lettland

Basketball-EM 2025: Der Spielplan

1. Spieltag - Mittwoch, 27. August 2025

12.30 Uhr: Großbritannien – Litauen

13.45 Uhr: Tschechien – Portugal

15.30 Uhr: Montenegro – Deutschland

17 Uhr: Lettland – Türkei

19.30 Uhr: Schweden – Finnland

20.15 Uhr: Serbien – Estland

1. Spieltag - Donnerstag, 28. August 2025

14 Uhr: Georgien – Spanien

14 Uhr: Israel – Island

17 Uhr: Belgien – Frankreich

17.15 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Zypern

20.30 Uhr: Griechenland – Italien

20.30 Uhr: Slowenien – Polen

2. Spieltag – Freitag, 29. August 2025

12.30 Uhr: Deutschland – Schweden

13.45 Uhr: Türkei – Tschechien

15.30 Uhr: Litauen – Montenegro

17 Uhr: Estland – Lettland

19.30 Uhr: Finnland – Großbritannien

20.15 Uhr: Portugal – Serbien

2. Spieltag - Samstag, 30. August 2025

14 Uhr: Italien – Georgien

14 Uhr: Island – Belgien

17 Uhr: Frankreich – Slowenien

17.15 Uhr: Zypern – Griechenland

20.30 Uhr: Spanien – Bosnien-Herzegowina

20.30 Uhr: Polen – Israel

3. Spieltag - Samstag, 30. August 2025

12.30 Uhr: Litauen – Deutschland

13.45 Uhr: Tschechien – Estland

15.30 Uhr: Großbritannien – Schweden

17 Uhr: Lettland – Serbien

19.30 Uhr: Montenegro – Finnland

20.15 Uhr: Türkei – Portugal

3. Spieltag – Sonntag, 31. August 2025

14 Uhr: Georgien – Griechenland

14 Uhr: Slowenien – Belgien

17 Uhr: Israel – Frankreich

17.15 Uhr: Spanien – Zypern

20.30 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Italien

20.30 Uhr: Polen – Island

4. Spieltag – Montag, 1. September 2025

12.30 Uhr: Schweden – Montenegro

13.45 Uhr: Estland – Türkei

15.30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

17 Uhr: Portugal – Lettland

19.30 Uhr: Finnland – Litauen

20.15 Uhr: Serbien – Tschechien

4. Spieltag – Dienstag, 2. September 2025

14 Uhr: Griechenland – Bosnien-Herzegowina

14 Uhr: Belgien – Israel

17 Uhr: Island – Slowenien

17.15 Uhr: Zypern – Georgien

20.30 Uhr: Italien – Spanien

20.30 Uhr: Frankreich – Polen

5. Spieltag – Mittwoch, 3. September 2025

12.30 Uhr: Montenegro – Großbritannien

13.45 Uhr: Estland – Portugal

15.30 Uhr: Litauen – Schweden

17 Uhr: Tschechien – Lettland

19.30 Uhr: Finnland – Deutschland

20.15 Uhr: Türkei - Serbien

5. Spieltag – Donnerstag, 4. September 2025

14 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Georgien

14 Uhr: Frankreich – Island

17 Uhr: Israel – Slowenien

17.15 Uhr: Italien – Zypern

20.30 Uhr: Spanien – Griechenland

20.30 Uhr: Polen – Belgien

K.o.-Phase

Achtelfinale: Samstag, 06.09.2025

Viertelfinale: Dienstag, 09.09.2025

Halbfinale: Freitag, 12.09.2025

Spiel um Platz 3 und Finale: Sonntag, 14.09.2025

Die Gruppen der Basketball-EM 2025

Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das ab dem 6. September in Riga ausgetragen wird.

Gruppe A – Riga (Lettland)

Portugal

Estland

Lettland

Türkei

Serbien

Tschechien

Gruppe B – Tampere (Finnland)

Deutschland

Finnland

Großbritannien

Litauen

Montenegro

Schweden

Gruppe C – Limassol (Zypern)

Zypern

Italien

Georgien

Spanien

Griechenland

Bosnien und Herzegowina

Gruppe D – Katowice (Polen)

Belgien

Frankreich

Island

Israel

Polen

Slowenien