Basketball-EM 2025: Übertragung im TV und Stream

Im Jahr 2025 findet die Basketball-Europameisterschaft unter dem offiziellen Namen EuroBasket 2025 statt. Insgesamt treten 24 Nationen an und kämpfen um den Titel Europameister. Auch die deutsche Nationalmannschaft konnte sich einen Platz im Wettbewerb sichern. Dafür setzten sich die Spieler rund um Trainer Álex Mumbrú in sechs Qualifikationsspielen durch. Von den gespielten Partien entschied das deutsche Team vier Spiele für sich und musste lediglich beim Hinspiel gegen Bulgarien und beim Hinspiel gegen Schweden eine Niederlage einstecken. In großen Turnieren wie der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft konnte die deutsche Mannschaft zuletzt einige Siege für sich verbuchen. In der WM 2023 blieb das Team im ganzen Wettkampf ungeschlagen und sicherte sich erstmals den Weltmeistertitel. Außerdem holte Deutschland bei der EM 2022 die Bronze-Medaille. Nun sind die Spieler um NBA-Star und Mannschaftskapitän Dennis Schröder wieder auf Medaillenjagd.

Wann findet die Basketball-Europameisterschaft 2025 statt? Wo werden die Spiele übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Basketball-EM 2025: Start des Turniers

Das Eröffnungsspiel der Basketball-Europameisterschaft fand am 27. August 2025 statt. Das Turnier geht etwas mehr als zwei Wochen. Dadurch ergibt sich der 14. September 2025 als Datum für das Endspiel. Ausgetragen werden die insgesamt 76 Spiele in Finnland (Tampere), Lettland (Riga), Polen (Katowice) und Zypern (Limassol).

Übertragung der Basketball-EM 2025 im TV und Stream

Die Übertragungsrechte der Basketball-Europameisterschaft haben sich dieses Jahr RTL und Telekom gesichert. RTL überträgt alle Spiele der deutschen Mannschaft, Einzelspiele der K.o.-Runde sowie das Finale der Europameisterschaft live im Free-TV. Zudem hat der Sender sich die Highlight-Rechte für einige Spiele der Europameisterschaft gesichert. Wollen Sie jedoch jedes der 76 Spiele der EM ansehen, müssen Sie zusätzlich auf MagentaTV und MagentaSport zurückgreifen. Dort werden alle Partien live übertragen. Für MagentaTV Kunden sind die Spiele ohne Aufpreis bereits in ihren Tarifen inklusive. Sollten Sie jedoch noch kein Kunde bei MagentaTV sein, können Sie die Matches über ein Abonnement bei MagentaSport sehen. Ein solches Abo bekommen Sie aktuell ab 12,95 Euro pro Monat.

Ablauf und Modus der Basketball-EM 2025:

Wie schon in der vorherigen Basketball-Europameisterschaft 2022 ist das Turnier aufgeteilt in eine Vorrundenphase, in der ausschließlich Gruppenspiele in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften stattfinden, sowie eine Finalrunde in Riga, in der die Ausscheidungsspiele sind. Deutschland tritt in der Vorrundenphase in Gruppe B an. Diese Gruppe spielt in dem finnischen Ort Tampere. Deutschlands Gruppengegner sind dieses Jahr Finnland, das Vereinigte Königreich, Litauen, Schweden und Montenegro. In Tampere finden die Spiele in der Nokia-areena statt. Dort ist Platz für etwa 13.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste Partie für die deutsche Nationalmannschaft findet am 27. August 2025 gegen den Konkurrenten Montenegro statt.