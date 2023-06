Basketball-Frauen feiern den großen Wurf

Deutschlands Basketballerinnen krönen die EM mit dem Ticket für die Olympia-Qualifikation. Landsbergerin Fiebich spielte eine zentrale Rolle.

In einem hochdramatischen Overtime-Sieg gegen Tschechien sicherten sich die deutschen Basketball-Frauen bei der Europameisterschaft in Ljubljana einen Platz unter den Top-Sechs und damit die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Paris 2024 zu qualifizieren. Mehrfach sah das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in dieser Partie schon wie der Verlierer aus, doch was die deutschen Korbjägerinnen in den entscheidenden Momenten aufs Parkett zauberten, war schlichtweg phänomenal. Ein grandioses Vier-Punkte-Spiel von Svenja Brunckhorst zur rechten Zeit wurde noch getoppt von einer Situation, die zur Legende taugt. 0,4 Sekunden der regulären Spielzeit waren noch zu spielen, und die deutsche Mannschaft lag mit zwei Punkten im Rückstand.

Der größte Wurf ihrer Karriere

Nach zwei Auszeiten gelang der Landsbergerin Leonie Fiebich das scheinbar Unmögliche, nämlich den Ball zu fangen und innerhalb des Bruchteils einer Sekunde so in Richtung Korb zu bugsieren, dass er über das Brett in den Korb fällt. Ausgleich, Overtime: noch einmal fünf Minuten extra. „Das war der größte Wurf, den ich in meiner Karriere getroffen habe“, sagte die 23-Jährige, die in dieser Saison mit Saragossa immerhin den spanischen Pokal gewann und zur wertvollsten Spielerin der Liga gekürt wurde. Am Ende dieser Verlängerung war es erneut Fiebich, die mit zwei erfolgreichen Freiwürfen den 71:69-Sieg für Deutschland eintütete. „Es ist einfach unglaublich, was wir hier als Mannschaft geschafft haben.“

Das deutsche Team allerdings auf Fiebich trotz ihrer dominierenden 17 Punkte und acht Rebounds zu verkürzen, wird der Mannschaft nicht gerecht. Der Münchnerin Emily Bessoir gelang in diesem wichtigen Match mit 16 Punkten, sieben Rebounds und vier Assists ihre bislang beste Performance im Trikot mit dem Bundesadler. Dazu noch Teamleaderin Marie Gülich mit einem Monster Double-Double (15 Punkte, 16 Rebounds) sowie Sonja Greinacher, die immer wieder wichtige Dreier einstreute und zehn Punkte sowie acht Rebounds beisteuerte.

Beste deutsche Platzierung seit 1997

Nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Spanien gelang den Mädels um Leo Fiebich zwei Tage später Historisches. Es ist zum einen die beste Platzierung in einem EM-Turnier seit 1997. Zum anderen hat noch nie eine deutsche Damen-Nationalmannschaft am olympischen Endturnier teilgenommen. „Olympia war nicht in unseren Köpfen, war einfach undenkbar, nur im Bereich der Träume angesiedelt“, gab Marie Gülich Einblicke in ihre Gedankenwelt. „Und jetzt ist Olympia plötzlich zum Greifen nah.“ Tatsächlich wird man als eine von fünf europäischen Nationen im Februar an einem Qualifikationsturnier teilnehmen, weil Frankreich als Gastgeber automatisch für Olympia gesetzt ist. In diesem Viererturnier muss die deutsche Mannschaft mindestens Dritter werden, um das neu gesteckte Ziel zu erreichen.

Die Straße nach Paris ist geebnet und geteert. Darüber fahren kann diese Mannschaft, die in den vergangenen zehn Tagen so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, im Februar, um dann erneut Schlagzeilen zu schreiben. Dass es im abschließenden EM-Spiel, in dem Fiebich nicht mehr eingesetzt wurde, nur zu einer 62:78-Niederlage gegen Serbien reichte, hat nur statistischen Wert. Der nie für möglich gehaltene sechste Platz bei der EM und die „Quali für die Quali“ zu Olympia scheinen dem deutschen Frauen-Basketball eine glänzende Zukunft zu verheißen.

