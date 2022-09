Bundestrainer Flick drückt DBB-Team "fest die Daumen"

Hansi Flick wird zum Basketball-Fan.

"Bislang habe ich noch keine Chance gehabt, es anzugucken, weil ich viel unterwegs bin, aber am Freitag werde ich es anschauen."

Das sagte der Fußball-Bundestrainer vor dem EM-Halbfinale der deutschen Basketball-Auswahl Magentasport) in Berlin gegen Weltmeister Spanien. Er drücke dem Team um Dennis Schröder "fest die Daumen", betonte Flick.

Sein eigenes Duell mit Spanien steht für den DFB-Chefcoach am 27. November an. Dann trifft die Fußball-Nationalmannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel in Katar auf den Weltmeister von 2010.

(dpa)