DBB-Team freut sich auf Berlin - "Kommen mit Rückenwind"

Nach der beeindruckenden Vorrunde in Köln reisen die deutschen Basketballer voller Zuversicht nach Berlin.

"Wir kommen mit viel Rückenwind", sagte Niels Giffey vor der am 10. September beginnenden Endrunde in der Hauptstadt.

Das deutsche Team trifft als Zweiter der Gruppe B im Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr/Magentasport) auf Montenegro, das die Gruppe A als Dritter abgeschlossen hat. "Sie haben nicht unbedingt die Superstars, stehen aber nicht ohne Grund in der nächsten Runde", analysierte Giffey den ersten Gegner in der K.o.-Runde. "Wir werden sie auf jeden Fall attackieren."

Bundestrainer Gordon Herbert hat sich mit dem Team von Montenegro bislang noch nicht beschäftigt. "Ich hatte im Sommer einen Trainerlehrgang da. Das ist alles, was ich bislang weiß", sagte der Kanadier. "Wir haben uns bislang immer nur auf den nächsten Gegner konzentriert und sind damit gut gefahren. Ab morgen beschäftigen wir uns mit Montenegro", sagte Herbert.

Nach den starken Auftritten in der Vorrunde mit vier Siegen in fünf Spielen geht Deutschland als klarer Favorit ins Achtelfinale. Danach dürfte es dann deutlich schwerer werden. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Titelkandidat Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo kommen. Doch Angst scheint die deutsche Auswahl nach der Vorrunde nicht mehr zu kennen. "Wir freuen uns auf die nächste Bühne in Berlin", sagte Herbert.

(dpa)