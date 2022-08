Dennis Schröder führt das Team als Kapitän zur Heim-EM

Für die nächste Saison hat Dennis Schröder noch keinen Verein. Sein Fokus liegt auf der Nationalmannschaft und der Europameisterschaft in Deutschland.

Dennis Schröder kann man nur wünschen, dass er den vielen Casinos in den USA fernbleibt. Denn das Zocken scheint dem 28-Jährigen nicht wirklich zu liegen. Da hat der beste deutsche Spieler in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA schon einmal schwer danebengegriffen. Die Rede ist von Schröders Vertragsverhandlungen vor gut zwei Jahren.

Der deutsche Ausnahmekönner war zu dieser Zeit noch bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag. Ein Team gespickt mit Stars wie Anthony Davis oder LeBron James. Nach einem starken ersten Jahr lag Schröder ein gut dotierter Vierjahresvertrag vor, bei dem der Spielmacher rund 84 Millionen US-Dollar verdienen sollte. Eine stattliche Summe. Dennoch lehnte der gebürtige Braunschweiger ab. Er pokerte. Sein Ziel, ein Arbeitspapier im dreistelligen Bereich. Am Ende blieb ihm nur ein Einjahresvertrag bei den Boston Celtics für vergleichsweise mickrige 5,9 Millionen Dollar. Er hatte schlicht und einfach zu hoch gezockt.

Basketball-Profi Dennis Schröder (links) sieht seine Zukunft in Braunschweig. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Schnell galt Dennis Schröder als großes Talent

Aus diesem Grund wird er in Deutschland von vielen skeptisch gesehen. Oft heißt es, Schröder sei arrogant oder überschätze sich selbst. Ihm sei der Erfolg zu Kopf gestiegen. Dabei kommt er aus einfachen Verhältnissen. Der Sohn einer gambischen Mutter verlor früh seinen Vater. War mit seinen fünf Geschwistern im jungen Alter auf sich alleine gestellt. Mit elf Jahren begann er das Basketballspielen. Schnell galt er als großes Talent, dem es allerdings ein wenig an Disziplin mangelte. Im Jahr 2013 dann der Sprung in die NBA zu den Atlanta Hawks. Er selbst bezeichnet sich als sehr ehrgeizig: „Ich kann nicht verlieren.“

Bei der Europameisterschaft führt der quirlige Schröder das deutsche Team jetzt als Kapitän auf den Court. Er sei stolz, dieses Trikot zu tragen, sagt er. Mit seinem Werdegang wolle er vor allem für schwarze Jugendliche eine Art Vorbild sein. Motto: „Dennis spielt für Deutschland, so kann ich auch sein.“

EM-Titel könnte Schröder bei einem neuen Vertrag helfen

Für welchen Klub der Spielmacher in der neuen Saison auflaufen wird, ist weiterhin unklar. Sein Fokus liegt aktuell ganz auf der Europameisterschaft. „Das ist das, worauf ich mich konzentriere“, betont er. Die Spiele will er nutzen, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Der EM-Titel wäre nicht das schlechteste Argument, für einen neuen Vertrag zu werben. Soll dies gelingen, darf er sich nur nicht verzocken.

