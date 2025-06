Nowitzki feiert Geburtstag bei Basketball-EM

Deutschlands Basketballerinnen hatten einen Besuch von Dirk Nowitzki so sehr herbeigesehnt - und die Legende erfüllte ihnen den Wunsch. Und das auch noch an seinem 47. Geburtstag. Nowitzki kam kurz vor dem Beginn des EM-Auftaktspiels gegen Schweden in die Hamburger Inselpark Arena und gab mit dem Drücken eines Buzzers den offiziellen Start für die Vorrundenspiele in der Hansestadt. Danach klatschte er das gesamte deutsche Team ab und verfolgte die Partie schließlich aus der ersten Reihe.

